Schiettong was niet voorbehouden aan kameleon

Een lange, gespierde tong, die met een snelheid tot wel 500 meter per seconde op een prooi afschiet: het is een van de handelsmerken van de kameleon. Maar de schiettong blijkt niet voorbehouden aan het reptiel, want ook het inmiddels uitgestorven amfibie Yaksha perettii had 99 miljoen jaar geleden al zo’n ingebouwde prooienvanger. Dat concludeert een internationaal paleontologenteam onder leiding van Juan Daza in Science.

In 2016 beschreven Daza en zijn collega’s in het tijdschrift Science Advances al de vondst van diverse fossiele reptielen in barnsteen, in een mijn in Myanmar. Tijdens het Midden-Krijt groeide daar een tropisch coniferenwoud, en in de boomhars bleven allerlei dieren bewaard. Waaronder dus, zo dachten Daza en zijn collega’s, diverse geschubde reptielen: gekkoachtigen en één jonge ‘primitieve kameleon’.

Groot was hij niet

Maar nader onderzoek wijst nu uit dat het geen kameleonvoorouder betrof, maar een geheel nieuwe amfibieënsoort: Yaksha peretti. Groot was hij niet – eenmaal volwassen had het amfibie een lengte van zo’n 5 centimeter.

Juan Daza, via e-mail: „In 2016 zagen we dat het fossiel grote oogkassen had, weinig wervels én een heel opvallend tongbeentje. Die kenmerken zie je ook terug bij kameleons. Maar tegelijkertijd waren er ook dingen die niet overeenkwamen. De stand van de tanden, bijvoorbeeld, en de stand van de vingers.” Het fossiel van de jonge ‘kameleonachtige’ bleek bovendien erg te lijken op een schedel en een gedeeltelijk skelet uit een Zwitserse fossielencollectie, en met hogeresolutie-CT-scans werden de drie fossielen bestudeerd.

Zodoende kwamen de auteurs tot de conclusie dat Yaksha perettii niet tot de kameleons behoorde maar tot de Albanerpetontidae, een familie van salamanderachtigen die in ieder geval leefde van het Midden-Jura (zo’n 170 miljoen jaar geleden) tot het Vroege Pleistoceen (ruim 2 miljoen jaar geleden).

Botten of kaakfragmenten

Tot nu toe waren er vijf geslachten van deze familie bekend, uit Europa, Noord-Amerika, Marokko en Centraal- en Oost-Azië. Met Yaksha komt daar nu een zesde geslacht bij. De eerdere ‘Albies-fossielen’, zoals Daza ze noemt, bestonden veelal uit losse botten of kaakfragmenten – vandaar dat er nog veel onduidelijkheden waren over bijvoorbeeld de anatomie en de leefwijze van de dieren.

Daza: „We gaan er nu van uit dat er convergente evolutie heeft plaatsgevonden bij de Albies en de kameleons, dus dat dezelfde schiettong zich bij beide groepen onafhankelijk van elkaar heeft ontwikkeld. Maar door de overeenkomstige lichaamsbouw kunnen we de kameleon wel mooi als analoog gebruiken voor Yaksha. We denken op basis van de stand van het bekken dat hij net als kameleons in bomen kon klimmen en op basis van dat tongbeentje vermoeden we dat hij een sit-and-wait-jaagtechniek hanteerde. Dus niet actief achter de prooi aan, maar rustig afwachten tot er een insect op tonglengte afstand kwam.”