ScheepsbouwIHC ontslaat een derde personeel, 300 banen weg in Nederland

Bij scheepsbouwer IHC verdwijnen de komende tijd 1.100 banen, ongeveer een derde van het personeelsbestand.

Dat heeft het Zuid-Hollandse bedrijf donderdag bekendgemaakt. IHC zit financieel in grote problemen: eerder dit jaar werd het van de ondergang gered door een aantal grote klanten, banken en de Nederlandse staat. Die laatste droeg ruim 400 miljoen euro bij.

In Nederland verliezen ongeveer 300 mensen hun baan, het gaat daarbij met name om kantoorbanen. Verder vallen er bij verschillende buitenlandse werven zo’n 300 ontslagen, en zullen door natuurlijk verloop circa 500 banen verdwijnen.

IHC had het al voor de coronacrisis erg zwaar. Het bedrijf vertilde zich aan een aantal grote en complexe opdrachten, waarvoor te goedkope contracten werden afgesloten. In 2019 werd een verlies van 226 miljoen euro genoteerd. Volgens topman Gerben Eggink richt het bedrijf zich vanaf nu alleen nog maar op de offshore- en de baggermarkt.

Lees ook over de indirecte werkgelegenheid die IHC in de regio creëert: Zuigmonden, die maak je voor IHC

Veel kantoorbanen weg

Dat er relatief veel kantoorbanen verdwijnen, komt volgens Eggink doordat dit deel van de organisatie de afgelopen jaren erg groot was geworden. IHC wilde op advies van consultants internationaal groeien, zegt Eggink in Het Financieele Dagblad, en nam daarvoor sinds 2017 veel managers aan. Uiteindelijk kwam van de uitbreidingsplannen weinig terecht.

Dit jaar zegt Eggink weer een verlies van ongeveer een kwart miljard te verwachten, mede als gevolg van de coronacrisis. Die heeft er volgens de directeur voor gezorgd dat er veel minder orders binnenkomen. In 2021 moet IHC weer winst maken.

Eind september meldde het FD dat er een onderzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie naar IHC loopt in verband met mogelijke corruptie. Het bedrijf zou in 2013 in Brazilië betrokken zijn geweest bij omkoping om een order voor zes schepen binnen te halen. De order had een waarde van 1 miljard euro. Een door IHC betaalde tussenagent zou steekpenningen hebben betaald.