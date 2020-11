Republikeinen winnen vijftigste Senaatszetel

De Republikeinse senator Thom Tillis uit North-Carolina heeft de herverkiezing voor zijn Senaatszetel gewonnen, meldt persbureau AP. Door de winst van Tillis behouden de Republikeinen zeker vijftig zetels in de Senaat, de Democraten staan nu op 48 zetels.

Als de Democraten willen voorkomen dat de Republikeinen hun meerderheid behouden, moeten ze de twee nog onbesliste verkiezingen in de staat Georgia winnen. Die worden in januari beslecht via zogeheten run-offs. Voor aantredend president Joe Biden is het van groot belang dat de Republikeinen de controle over de Senaat verliezen, want een Republikeinse meerderheid kan het hem zo goed als onmogelijk maken wetten in te voeren.

Wanneer de Democraten de twee Senaatsraces in Georgia winnen, komen beide partijen op vijftig zetels uit. Bij een gelijke stemming ligt de doorslaggevende stem bij Democraat Kamala Harris, die als verkozen vicepresident formeel voorzitter van de Senaat wordt.

Tillis behaalde zijn tweede termijn in de Senaat doordat hij de Democraat Cal Cunningham versloeg. Woensdag riep AP de Republikein uit tot winnaar van de staat. Cunningham heeft zijn verlies inmiddels toegegeven, volgens hem „hebben de kiezers gesproken”.

