Rekenkamer: ‘Hoekstra onderhandelde niet goed inzake KLM’

Een goede onderhandelaar laat zich niet snel in de kaart kijken. Maar dat is wél wat het kabinet heeft gedaan bij het verlenen van staatssteun aan KLM, zo concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport dat deze donderdag is verschenen.

Volgens de Rekenkamer had het kabinet een betere onderhandelingspositie kunnen hebben als het niet zo snel in het openbaar een concreet bedrag had verbonden aan de bereidheid de luchtvaartmaatschappij te steunen. Midden april liet minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) weten KLM met 2 tot 4 miljard euro te zullen ondersteunen. Daardoor, stelt de Rekenkamer, kwam de verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van KLM ook al vroeg bij de overheid te liggen, in plaats van bij betrokken banken of de luchtvaartmaatschappij zelf.

De staat steunt KLM nu met 3,4 miljard euro en draagt 93 procent van het risico van de steunoperatie; de banken nemen de rest op zich. Dat had met een betere onderhandelingspositie anders kunnen uitpakken. Ook liep de overheid bij het overleg met KLM risico op belangenverstrengeling. Ze liet zich adviseren door ABN Amro, wat ook één van de banken was waarmee de staat moest onderhandelen voor de KLM-deal.

In haar rapport is de Algemene Rekenkamer verder echter overwegend positief over de steun die de overheid in de eerste maanden van de coronapandemie in hoog tempo optuigde. „Het kabinet is in korte tijd heel daadkrachtig opgetreden”, zegt de president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser. „Ik wil niet bagatelliseren hoe groot de opdracht is en hoe ingewikkeld.”

Oranjegevoel

Het rapport gaat in op individuele steun aan bedrijven tijdens de coronacrisis, niet op steun die bedrijven via algemene maatregelen ontvingen, zoals de NOW-regeling (de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid.)

Naast de steun voor KLM bekeek de Rekenkamer de reddingsoperaties bij scheepsbouwer IHC, techbedrijf Smart Photonics en de Stichting Garantiefonds Reisgelden. De Rekenkamer lichtte ook een aantal steunaanvragen van bedrijven bij het kabinet door die niet werden gehonoreerd, zoals die van HEMA en afhandelaren van passagiers en bagage op Schiphol.

De Rekenkamer bekeek in haar analyse specifiek of de overheid lessen uit eerdere reddingsoperaties toepaste. Tijdens de krediet- en bankencrisis die in 2008 begon, maar ook al decennia daarvoor ontvingen bedrijven grote bedragen aan staatssteun. En dat ging lang niet altijd goed.

Zo werd in het verleden nog wel eens besloten tot staatssteun op basis van „een Oranjegevoel”, zegt Visser. Hij wijst op de steun die in de jaren tachtig en negentig aan autobedrijven Nedcar en DAF werd verleend, en aan vliegtuigfabrikant Fokker.

Dat sentiment is bij gesprekken over reddingsoperaties van de staat vrijwel verdwenen, concludeert hij. Stond in een vroege ambtelijke notitie over HEMA nog: ‘niets doen is geen optie’, uiteindelijk is juist dát gebeurd. Terwijl de warenhuisketen bij uitstek zo’n ‘Oranjegevoel’ oproept. Ook bij andere bedrijven is géén steun geven een serieuze optie geweest.

Miscommunicatie

Daarnaast is de Rekenkamer positief over de informatievoorziening door het kabinet. Op een enkele uitzondering na werden de Tweede en Eerste Kamer steeds tijdig geïnformeerd. Dat is belangrijk, zegt Visser. „Wordt in de snelheid wel de belastingbetaler, lees: de Tweede Kamer, betrokken?”.

Eerder dit jaar oordeelde de Algemene Rekenkamer in haar jaarverslag nog vernietigend over de aankoop van aandelen KLM door de staat, vorig jaar. Minister Hoekstra handelde toen onrechtmatig door zonder toestemming van de Tweede Kamer voor bijna 750 miljoen euro aan aandelen in de luchtvaartmaatschappij te kopen, concludeerde de Rekenkamer. Hoekstra voerde ter verdediging aan dat hij snel had moeten handelen. Maar, zegt Visser: „Wetten zijn er juist om in tijden van nood te functioneren.”

Dat geldt dus ook voor een coronacrisis. De afgelopen maanden ging het met het informeren wel mis bij scheepbouwer IHC. Om een directe schade van bijna 400 miljoen euro vanwege een bankroet te voorkomen, nam de staat risico’s over tot een maximum van 700 miljoen euro. Maar in die berekening was veel niet meegenomen, zegt de Rekenkamer nu. Het maximale risico lijkt op te lopen tot 895 miljoen euro. „Dat roept de vraag op”, aldus het rapport, „of de afweging soortgelijk was geweest als Kamer en kabinet inzicht had gehad in het toegenomen risico.”

Dat de overheid bovendien niet heeft gemeld dat zij voor IHC betrokken is bij een stichting, die opgericht is in het kader van de steunoperatie, is wel een „principieel punt”, zegt Visser. „Je kunt niet zomaar publiek geld in een stichting stoppen die privaat verder gaat.”