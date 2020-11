Rapport kraakt kwaliteit van interne onderzoeken van de politie

Interne onderzoeken van de politie naar vermoedens van strafbaar handelen of plichtsverzuim van agenten duren vaak veel te lang en de aanpak verschilt sterk per eenheid. Politiechefs hebben ook te weinig aandacht voor de enorme impact van disciplinaire onderzoeken op agenten.

Dat zijn de voornaamste bevindingen uit een onderzoek dat de Nationale Politie heeft laten uitvoeren naar de kwaliteit van interne integriteitsonderzoeken. De bekwaamheid van de ongeveer 130 mensen die jaarlijks ruim 500 integriteitsonderzoeken uitvoeren binnen de politie is nogal eens onvoldoende, blijkt uit de studie die donderdag door minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) naar de Tweede Kamer is gestuurd. Korpschef Henk van Essen belooft dat de politie maatregelen zal nemen om de kwaliteit van interne onderzoeken te verbeteren.

Veiligheid, Integriteit en Klachten

Elke eenheid binnen de Nationale Politie heeft een eigen dienst belast met interne onderzoeken, de zogeheten afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK). Binnen de politie bestaat veel ongenoegen over VIK-onderzoeken die vaak als te streng en willekeurig worden gezien . Onderzoekers zeggen van betrokkenen regelmatig te hebben gehoord dat er „te lichtvaardig” een intern onderzoek wordt begonnen. In plaats van dat een chef een gesprek voert met een onvoldoende functionerende medewerker, volgt een disciplinair onderzoek.

‘Willekeurige inzet machtsmiddelen’

De voorzitter van de grootste politievakbond NPB, Jan Struijs, zegt dat de studie definitief aantoont dat er binnen de politie sprake is van „een kille afrekencultuur”. Veel politiechefs misbruiken volgens hem disciplinaire onderzoeken om medewerkers in het gareel te krijgen of uit het korps weg te werken. Struijs zegt dat „er helaas een duidelijke toename is van incompetente leidinggevenden die besluiten hun positie te verstevigen door een willekeurige inzet van machtsmiddelen tegen individuele medewerkers. De schade die ze daardoor veroorzaken is enorm”.

Een disciplinair onderzoek duurt gemiddeld 132 dagen. Agenten die worden onderzocht ervaren die termijn als „zeer belastend en onnodig zwaar”. Er is „onvoldoende vastgelegd welke middelen mogen worden ingezet en welke informatie mag worden gebruikt ten behoeve van interne onderzoeken”. Volgens het onderzoek, dat onder leiding stond van Monique Mos, nu hoofd Multidisciplinair Interventieteam (MIT), „bestaan er forse verschillen” in onder meer de „omgang met betrokkene en getuigen, dossiervoering en taakopvatting bij afdoening”.

In het rapport staat dat leidinggevenden vaak onderschatten wat de effecten zijn van een disciplinair onderzoek. „Er is onvoldoende aandacht voor afloop en afronding van het onderzoek en de terugkeer naar de werkplek. Advocaten geven aan dat zij zich soms zeer grote zorgen maken over het welzijn en de gezondheid van hun cliënt in een disciplinaire procedure”.

Sleepnet

Volgens Struijs wordt er ten onrechte regelmatig „een sleepnetconstructie” toegepast in onderzoeken tegen agenten. „Alle mails, appgesprekken en opgemaakte formulieren en declaraties van de laatste jaren worden doorgespit. Meestal duikt er dan wel iets op waar de chef iets mee kan”.

De vakbond wijst er ook op dat er in de interne onderzoeken sprake is van klassenjustitie. „De meeste VIK-onderzoeken worden gestart tegen uitvoerend personeel. De rol van chefs wordt zelden tegen het licht gehouden”, zegt Struijs. Voor interne onderzoeken en de beoordeling zou voortaan een onafhankelijke partij van buiten de eenheid moeten worden ingeschakeld. „Nu is het te vaak de slager die zijn eigen vlees keurt”.

In het rapport wordt aanbevolen om voor de complexere en politiek gevoelige onderzoeken een speciale landelijke voorziening in het leven te roepen, met experts van binnen en buiten de politie. Er moeten ook meer uniforme spelregels voor interne onderzoeken komen. Met het Openbaar Ministerie moeten afspraken worden gemaakt over wanneer er ook een strafrechtelijk onderzoek volgt en welke informatie politie en OM dan met elkaar delen.

Aanbevelingen overgenomen

Politiebaas Henk van Essen belooft dat alle aanbevelingen worden overgenomen. Hierdoor wil de korpsleiding naar eigen zeggen politiemedewerkers verzekeren van een meer eenduidige en zorgvuldige behandeling én van kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar mogelijk normoverschrijdend gedrag. „Als het korps van medewerkers integer gedrag verwacht, mogen medewerkers op hun beurt een integere behandeling van het korps verwachten. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn en de procedures moeten helder omschreven zijn”, aldus Van Essen. „Juist bij een organisatie die verantwoordelijk is voor de veiligheid op straat moet de interne veiligheid op orde zijn. Ook als iemand mogelijk een norm heeft overschreden”.