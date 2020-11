‘Racisme is geen ziekte, hoe verleidelijk dat ook klinkt’

‘Vier jaar Trump heeft helemaal niets veranderd aan mijn schrijven, en ook niet aan de rol van literatuur. Literatuur verduidelijkt, brengt schoonheid en betrekt mensen bij de wereld, dat is nooit anders geweest. Waarom ga je uit van het idee dat er goede of slechte momenten zijn voor een roman?” vraagt de Ghanees-Amerikaanse schrijfster Yaa Gyasi (1989). Ze stelt de wedervraag in een mail – na een mislukte zoomafspraak – wanneer het gaat over het huidige politieke klimaat. Vinden romans over slavernij, zoals haar debuutroman Thuiskomst (Homegoing, 2016) of over institutioneel racisme, zoals haar in september verschenen roman Verheven koninkrijk (Transcendent Kingdom), nu een betere voedingsbodem of juist niet, was de vraag.

Dat haar debuutroman verscheen vlak voordat Donald Trump werd verkozen, en haar tweede roman verscheen vlak voordat hij werd weggestemd, is dan ook toeval. Dat het vier jaar duurde voordat ze met een tweede roman kwam, heeft er meer mee te maken dat de verwachtingen na haar veelgeprezen debuut hooggespannen waren. Ze bouwt weliswaar voort op de thema’s van haar debuut en stelt vergelijkbare kwesties aan de orde, maar de vertelvorm die ze in deze roman toepast is heel anders. „Beide romans gaan over een trauma dat generaties overstijgt. In Thuiskomst, ging het me om hoe racisme geïnstitutionaliseerd werd en in Verheven koninkrijk onderzoek ik wat institutioneel racisme betekent voor één gezin”, typeert Gyasi haar romans.

Het verschil in aanpak is groot: waar Thuiskomst een brede familiesaga was waarin vanuit veel verschillende personages werd verteld over slavernij en hoe die doorwerkte naar het heden, draait het in Verheven koninkrijk om één figuur: neurowetenschapper Gifty. Ze vertelt over haar geschiedenis, en over wat haar gezin meemaakte nadat de ouders uit Ghana vertrokken naar de VS. Op haar vierde zegt de vader dat hij zijn broer gaat bezoeken in Ghana, om nooit meer terug te keren naar het land waar hij zich zo vernederd had gevoeld en waar hij nergens kon aarden.



Haar debuut – waarvoor ze een voorschot kreeg van een miljoen dollar – werd indertijd geprezen om de vele verschillende stemmen en de generatieoverstijgende geschiedenis die ze neerzette en met dit veel kleinere verhaal nam ze dus een risico. Maar Gyasi zegt dat de keuze voor één personage haar juist meer mogelijkheden heeft gegeven: „Dat ik nu schreef vanuit het perspectief van één hoofdfiguur, terwijl in Thuiskomst de alwetende verteller niet alleen de wereld van bovenaf zag, maar ook op alle fronten de touwtjes in handen had, vroeg om een andere manier van schrijven. Ik moest nu juist werken vanuit de beperking, en dat is behoorlijk ingewikkeld. Ik denk wel dat het meer diepgang oplevert wanneer je iemands bewustzijn neerzet vanuit wat alleen zij ziet en hoort.”

Niet alleen Gifty’s ouders redden het in Verheven koninkrijk niet in de Verenigde Staten, ook broer Nana slaagt er niet in te aarden. Hij lijkt aanvankelijk een succesvol sporter te worden, maar na een blessure aan zijn enkel raakt hij verslaafd aan pijnstillers en drugs, en belandt hij in een depressie, met noodlottige gevolgen.

En zo blijven uiteindelijk alleen de dementerende moeder en de neurowetenschapper Gifty over. Gifty doet onderzoek naar wat verslaving doet met muizen, ook om zo beter te kunnen begrijpen wat haar broer is overkomen, en kijkt of met het verplaatsen van neuronen gedrag is aan te passen. De neurowetenschapper en de verteller: samen moeten ze een bovenwerkelijk, ‘verheven koninkrijk’ vormen waar alles duidelijk wordt.

U zei dat literatuur verduidelijkt – in hoeverre kon u de neurowetenschap daarbij gebruiken? En is kennis van het brein een handige eigenschap voor een romanschrijver?

„Ik vond het fascinerend om me te verdiepen in het brein. Ik had hulp van een vriendin die neurowetenschapper is. Voor dit boek was het handig, maar ik denk niet dat kennis van het brein echt helpt bij het schrijven van romans.”

Dat Nana verslaafd raakt aan drugs, daarvoor geeft u in uw roman verschillende redenen – de pijn, het publiek dat hem uitjoelt vanwege zijn huidskleur en zijn gevoel dat hij harder moet werken voor zijn succes dan zijn witte teamgenoten – wat is de voornaamste reden?

„Ik denk niet dat je al die oorzaken kunt scheiden. Nana heeft het gevoel dat hij beter moet zijn dan de rest, en dat gevoel heeft te maken met het racisme waarmee hij te maken heeft. Er is geen duidelijk antwoord op de vraag waarom hij, of wie dan ook, verslaafd raakt. Het is een combinatie van iets in de hersenen, het persoonlijke, en de sociaal-economische omstandigheden, de maatschappij.

„Wat mij vooral interesseert is hoe mensen omgaan met pijn. Nana wil met de pijnstillers niet alleen de pijn in zijn enkel bestrijden, maar ook de emotionele trauma’s die hij heeft opgelopen. En die zijn veel moeilijker aan te wijzen dan lichamelijke pijn.”

In uw debuut ging het om de pijn die voorouders doorgeven aan de latere generaties. In ‘Thuiskomst’ zie je dat duidelijk terug bij Sonny, die ook verslaafd is aan drugs. Speelt dat ook een rol bij Nana?

„Thuiskomst gaat over overgeërfd trauma, en dus heel duidelijk niet om een genetisch overgeërfd trauma – dat verschil vind ik belangrijk. Wat ik daarmee bedoel is dat je dat terugziet in de maatschappelijke en familiaire impact die speelt over verschillende generaties, hoe onderlinge verhoudingen erdoor worden beïnvloed, of het nu relaties zijn tussen geliefden of tussen ouder en kind. Wat me boeit is hoe mensen hun leven opbouwen met het trauma dat ze ervaren hebben, of dat hen door de familie is doorgegeven.”

Gifty probeert als neurowetenschapper een verklaring te vinden voor de verslaving van haar broer. Door neuronen in muizenhersens iets te verleggen, gaan ze zich anders gedragen. Zou dat ook werken bij racisten, dat je iets verlegt en dat ze dan anders gaan denken?

„Nee. Ras is niet genetisch. Racisme is een maatschappelijk verschijnsel, een sociaal construct. Er zijn natuurlijk invloeden die met erfelijkheid te maken hebben, maar ras is er daar niet een van. Daarom is eugenetica ook een pseudo-wetenschap. Je moet niet op zoek gaan naar een wetenschappelijke basis voor racisme, want dat zou mensen een excuus geven om racistisch gedrag te rechtvaardigen. Een geruststellend antwoord, dan kun je er niets aan doen.

„Maar de trans-Atlantische slavenhandel draait om geld en macht, en dat heeft niets te maken met een kronkel in hun brein die maakt dat ze wel racistisch moesten zijn. Ik ben zelf geen wetenschapper, maar het is vrij algemeen bekend dat er geen neurologische verklaring is voor racisme, en zelfs als die er zou zijn, speelt die een veel minder grote rol dan maatschappelijke omstandigheden.”

Uw roman gaat ook over de gevolgen van kolonialisme, en daar hoort het idee bij van het dekoloniseren van de geest. Kan hersenwetenschap daar wel bij helpen?

„Wederom nee. En ook dit is gevaarlijk terrein. Verheven koninkrijk gaat alleen over kolonialisme omdat het gezin vertrekt uit een voormalige kolonie, en dat is de reden dat ze met kolonialisme te maken hebben. Niet genetisch, niet neurologisch, maar maatschappelijk en structureel. Biologie heeft daar niets mee te maken.

„Gifty probeert te begrijpen welke neurale verbindingen te maken hebben met gedrag dat op korte termijn-beloningen is gericht, zoals verslaving, wat een hersenziekte is. En dat heeft niets te maken met pseudowetenschappen als schedelmetingen of eugenetica. Racisme is daarom geen ziekte, hoe verleidelijk het ook is om het met dergelijke metaforen te karakteriseren.”

Gifty ziet een duidelijk verband tussen kolonialisme en religie. Zeker wanneer ze erachter komt dat de bewoners van sommige gebieden waar het christendom niet bekend is tot de hel zijn verdoemd. Ziet u dat verband ook zo?

„Hier in Amerika zijn de witte evangelicals op de eerste plaats een politieke organisatie geworden, die obsessief proberen om de rechten van iedereen te beperken die volgens hen ongelijk hebben, ‘fout’ zijn. En dat gaat dan om vrouwen, zwarte mensen, de LHBTI-gemeenschap. De verspreiding van het christendom in de zwarte gemeenschap was aanvankelijk een manier om de zwarte gemeenschap te onderwerpen, eigenlijk een manier om de tot slaaf gemaakten onder de duim te houden. Dat doet overigens niets af aan het feit dat veel zwarte mensen het christendom inmiddels op een authentieke manier beleven.”

Er wordt veel geschreven over segregatie en racisme, zowel de non-fictie als de romans daarover zijn vaak behoorlijk succesvol. Maar ik heb niet de indruk dat literatuur de afgelopen jaren veel invloed heeft gehad op die problemen.

„Nee, dat denk ik ook niet. Het is altijd gemakkelijker om iets te lezen en zo wijzer te worden, dan om daadwerkelijk je eigen privileges op te geven.”

Yaa Gyasi (1989, Mampong, Ghana) vertrok met haar ouders op haar tweede jaar naar de VS. Het gezin kwam na jaren terecht in Alabama. Haar debuutroman, ‘Homegoing’, schreef ze na terugkomst van een reis naar Ghana. Ze kreeg er diverse prijzen voor.

