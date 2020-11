‘Pedojacht was aanleiding dodelijke mishandeling Arnhem’

De 73-jarige man die twee weken geleden zo hard in elkaar werd geslagen in het Arnhemse Spijkerkwartier dat hij even later stierf aan zijn verwondingen, is het slachtoffer van een ‘pedojacht’. Dat zegt Jamil Roethof, advocaat van een van de verdachten, een jongen van vijftien jaar, donderdag in dagblad de Gelderlander. Het is niet bekend of hij ook daadwerkelijk pedoseksueel was.

De verdachten, drie minderjarige jongens en een achttienjarige uit Arnhem en buurtgemeente Rozendaal, staan donderdagmiddag voor de onderzoeksrechter. Die moet besluiten of ze langer vast blijven zitten of naar huis mogen in afwachting van een proces.

Volgens Roethof is het slachtoffer, een gepensioneerde leraar, „in de val gelokt” nadat hij zou hebben gereageerd op een oproep op een website voor homoseksuele mannen. De oproep was geplaatst door de verdachten, die volgens Roethof „geïnspireerd waren geraakt door het fenomeen pedojacht”.

‘Uit de hand gelopen’

Na de dodelijke mishandeling ging onder buurtgenoten en getuigen al snel het gerucht dat de man doelwit was geworden vanwege zijn vermeende seksualiteit. Volgens advocaat Roethof zou geen sprake zijn van opzet bij de verdachten. „Ze hebben hem willen confronteren met het feit dat hij met een minderjarige jongen seks wilde hebben”, zegt hij in de Gelderlander. „Vervolgens is het uit de hand gelopen.”

Afgelopen zaterdag werd een herdenking georganiseerd voor de omgekomen man. Het Openbaar Ministerie kan niet bevestigen dat het om een uit de hand gelopen pedojacht gaat. Het OM wil de jongens langer in hechtenis houden „vanwege de ernst van de zaak”, aldus een woordvoerder.