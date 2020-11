Oppositiepartij Belize wint ruime meerderheid bij verkiezingen

De Peoples United Party (PUP) van Johnny Briceno heeft bij de parlementsverkiezingen op woensdag in Belize een overweldigende meerderheid behaald. De centrumlinkse partij, die de afgelopen twaalf jaar in de oppositie zat, kreeg 26 van de 31 parlementszetels. De andere vijf zetels gingen naar de Unіtеd Dеmосrаtіс Раrtу (UDP), die daarmee veertien zetels verloor. Naar verwachting wordt Briceno later op donderdag geïnaugureerd als de nieuwe premier.

De UDP vormde de afgelopen twaalf jaar de regering, met Dean Barrow als premier. Sinds vorig jaar gaat het echter slecht met de economie, iets wat de UDP wordt aangerekend. Belize, dat zeer afhankelijk is van toerisme, verwacht volgens het IMF een economische krimp van 16 procent dit jaar. De grootste krimp sinds 1980.

De afgelopen dagen werd Belize, net als andere landen in Centraal-Amerika, hard geraakt door de orkaan Eta. In Nicaragua, Honduras en Guatemala vielen tientallen doden door het natuurgeweld. Ook in Belize bracht de orkaan zware schade toe. Ondanks dat er nog steeds gebieden onder water staan in het land, brachten 81 procent van de stemgerechtigden hun stem uit. Belize is qua oppervlakte ongeveer half zo groot als Nederland en heeft minder dan 400.000 inwoners.