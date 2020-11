Opnieuw stukken uit toeslagenaffaire vrijgegeven

Opnieuw zijn stukken uit de toeslagenaffaire vrijgegeven. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën, D66) heeft woensdag een aantal documenten gedeeld met de Tweede Kamer, die daar al langer om vroeg. Het gaat onder meer om evaluatierapporten over het inspectieteam van de Belastingdienst en factsheets die in 2019 aan het ministerie van Financiën zijn verstuurd. De stukken laten volgens CDA-kamerlid Pieter Omtzigt nogmaals zien dat de affaire eerder gestopt had kunnen worden, zo zei hij volgens de NOS in een Kamerdebat.

Uit de documenten zou onder meer blijken dat toenmalig staatssecretaris van Financiën Menno Snel een memo uit 2017 heeft ondertekend, waarin het advies stond om de door de toeslagenaffaire gedupeerde ouders schadevergoedingen te betalen. Dit is toen genegeerd. Deze memo werd in oktober openbaar gemaakt.

Omtzigt stelt dat de de stukken veel eerder hadden moeten worden gedeeld. Van Huffelen erkent dat dit had moeten gebeuren „toen u erom vroeg”. De toeslagenaffaire draait om honderden ouders bij wie de kinderopvangtoeslag tussen 2014 en 2016 werd stopgezet omdat ze onterecht waren aangemerkt als fraudeur. Als gevolg hiervan moesten ze duizenden euro’s terugbetalen. Veel ouders kwamen hierdoor in financiële problemen.