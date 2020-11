Ook operationeel directeur vertrekt bij de Volksbank

Operationeel directeur Mirjam Verhoeven vertrekt bij de Volksbank. De raad van commissarissen laat donderdagochtend in een persbericht weten dat zij terugtreedt vanwege een „verschil van inzicht over de gang van zaken, het te voeren beleid en de te volgen koers van de bank”.

Verhoeven was achttien jaar werkzaam bij de Volksbank, en was sinds vorige jaar lid van de directie. Ze zou al enige tijd ontevreden zijn over het beleid bij de bank, het concern achter onder meer SNS Bank, Regiobank en ASN Bank. Er was onenigheid over de greencard voor de nieuwe topman Martin Gribnau, die in augustus begon. Al in september waren er geruchten dat Verhoeven zou willen opstappen; de raad van commissarissen laat weten het nu „een passend moment” te achten voor een vertrek.

Het is langere tijd onrustig bij de Volksbank, waar topman Pieter Veuger in maart aantrad als financieel directeur en begin september werd ontslagen. Er zou geen goede basis zijn voor samenwerking binnen de directie. Maandag informeerde minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) de Tweede Kamer over een onafhankelijk onderzoek naar de dynamiek binnen de top van het bedrijf, vooral in de periode januari tot september van dit jaar. Gekeken wordt naar het functioneren van de directie en de interactie tussen de directie en de raad van de commissarissen.