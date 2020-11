‘Nederlandse MH17-blogger aangestuurd door Russische geheime dienst’

Aan de vooravond van het MH17-proces heeft Max van der Werff het druk. De Nederlandse blogger van website en youtubekanaal Bonanza Media geeft op 3 maart een persconferentie in Londen en op 7 maart in Den Haag. Met een Russische compagnon Jana Jerlasjova onthult hij daar geheime documenten uit het internationale onderzoek naar de vliegtuigramp. Het gaat om interne rapportages en vergaderstukken van het Joint Investigation Team, die volgens het duo maar één ding kunnen betekenen: „Er is iets helemaal mis met het officiële onderzoek.” Deze #BonanzaLeaks, zoals zij de stukken noemen, moeten het proces over de MH17 dat twee dagen later begint, volledig op zijn kop zetten.

Wat Van der Werff op de persconferenties niet vermeldt, is dat de Russische militaire inlichtingendienst GROe nauw betrokken is bij de publicaties. Onderzoekscollectief Bellingcat onthult donderdag dat de persconferenties onderdeel uitmaken van een Russische operatie om de beeldvorming rond het MH17-proces te beïnvloeden. Het journalistieke platform baseert zich op eigen onderzoek naar telecomdata en e-mailwisselingen waarover het beschikt. Bellingcat laat weten dat het via hackersgroep ‘Blackmirror’ in het bezit is gekomen van de e-mails en de authenticiteit ervan heeft kunnen verifiëren. De belgegevens zouden afkomstig zijn van „klokkenluiders” in de telecomwereld.

Russische geheim agenten stonden maandenlang voortdurend in contact met Bonanza Media, hielpen hen aan gehackte MH17-documenten en toegang tot rebellengebied in Oost-Oekraïne, schrijft Bellingcat. De bemoeienis zou zó ver zijn gegaan, dat de GROe zelfs meelas met artikelen en promotieteksten voor de persconferenties.

De onthullingen van Bellingcat kunnen een rol gaan spelen in het MH17-proces. Advocaten van een Russische verdachte vroegen in juni om het horen van Max van der Werff als getuige. De verdediging wil bovendien een groot aantal getuigen horen die hebben verklaard dat zij Oekraïense gevechtsvliegtuigen hebben gezien op de dag dat vlucht MH17 werd neergehaald. Bonanza Media kwam met zo’n nieuwe getuige op de proppen. Het feit dat de Russische geheime dienst zou hebben meegewerkt met het vinden van dergelijke ooggetuigen, roept de vraag op of deze getuigenverklaringen niet in scène zijn gezet.

Straaljager

De 57-jarige Max van der Werff werkte voorheen als bedrijfsrechercheur en vertegenwoordiger in elektrische fietsen. Vlak na het neerstorten van de MH17 in 2014 begint hij op zijn website te schrijven over de toedracht van de ramp. Hij noemt zichzelf ‘onafhankelijk journalist’. In zijn blogs probeert hij consequent de Russische betrokkenheid bij de crash te nuanceren: er zou geen Boek-raket door Russen zijn afgeschoten, of ze zouden op een Oekraïense straaljager hebben geschoten die zich verborg achter de MH17. Het internationale onderzoeksteam heeft nooit aanwijzingen voor deze theorie kunnen vinden.

In 2019 gaat Van der Werff samenwerken met de Russische journaliste Jana Jerlasjova, die eerder voor Kremlinzender RT werkte. Ze noemen hun bedrijf Bonanza Media, dat een crowdfundingsactie begint voor een film over de MH17-ramp. In achttien dagen tijd wordt maar liefst 23.000 euro opgehaald. Van dat geld reizen Van der Werff, Jerlasjova en een Russische cameraman naar onder meer Maleisië en Oost-Oekraïne om de film op te nemen. De documentaire is een aanklacht tegen het MH17-onderzoek, dat van geen kant zou deugen en Rusland per se als schuldige zou willen aanwijzen.

Over de publiciteit rond de documentaire is veelvuldig contact met de GROe, blijkt volgens Bellingcat uit de door haar bemachtigde e-mails en belgegevens. Jerlasjova van Bonanza Media belt en mailt hierover met kolonel Sergej Tsjebanov, een hoge GROe-functionaris. Voor zijn belletjes met Jerlasjova gebruikt Tsjebanov een wegwerpmobieltje, maar omdat hij vanaf dezelfde locatie ook wel eens belt met zijn eigen telefoon, heeft Bellingcat het nummer van de wegwerptelefoon aan Tsjebanov kunnen linken. Gemiddeld hadden zij zo’n twee keer per dag contact. Bellingcat beschikt niet over de inhoud van de telefoongesprekken, alleen over locatiegegevens en zogeheten ‘metadata’: wie wanneer met wie belt.

Het contact tussen de GROe en Bonanza intensiveert in januari 2020, als er voor een vervolg gefilmd moet worden in de Donbas. Een hoge officier van de GROe, generaal Andrej Iltsjenko, regelt toestemming om het rebellengebied binnen te gaan.

Jerlasjova en Van der Werff komen 14 januari aan in Rostov, in Zuid-Rusland. Vanaf daar bewegen zij met GROe-officieren Iltsjenko en Tsjebanov naar de Oekraïense grens. In de Donbas interviewen Van der Werff en Jerlasjova een vermeende ooggetuige van de ramp. Het is onbekend of de GROe-medewerkers daarbij aanwezig zijn, of dat zij de twee faciliteren vanaf de Russische kant van de grens. In elk geval is tijdens het Donbas-bezoek meer dan honderd keer telefonisch contact tussen Jerlasjova en GROe-officier Iltsjenko.

Nieuwe getuige

Terug in Nederland maakt het Bonanza-team een videoproductie van de ‘nieuwe getuige’ die is opgedoken. De Oekraïner zegt in de film dat hij tegen de Nederlandse politie heeft verklaard dat er tijdens de vliegramp een straaljager in de lucht was, maar dat de politie hem niet serieus leek te nemen. Dat komt vast, suggereert Van der Werff in de film, omdat de getuige geen Boek-raket heeft gezien.

Op 31 januari is er opeens druk telefoonverkeer tussen Jerlasjova en de GROe-medewerkers. De volgende dag, na een belletje en vier berichten met kolonel Chebanov, publiceert Bonanza het eerste van de reeks ‘gelekte’ documenten.

De documenten zouden zijn buitgemaakt bij een Russische hack in Maleisië. Het Nederlandse ministerie van Defensie maakte al eerder melding van een GROe-operatie in Maleisië, waarbij geprobeerd werd informatie over het MH17-onderzoek te verzamelen bij Maleisische opsporingsdiensten.

In de Nederlandse reguliere pers is vrijwel geen aandacht voor de ‘BonanzaLeaks’, omdat de implicaties van de gelekte documenten vaag blijven. Ze tonen niet aan dat het JIT-onderzoek ernaast zit. Maar in alternatieve media vinden ze wél weerklank. Bij Youtubekanaal Café Weltscherz bijvoorbeeld, waar oud-hoogleraren Kees van der Pijl en Karel van Wolferen de berichten van Bonanza bespreken. Titel van de uitzending: ‘Nieuwste onthullingen MH17 desastreus voor Ruttes rechtszaak’.

Ook gratis blad De andere krant besteedt ruim aandacht aan Van der Werff en Jerlasjova. Begin maart mogen zij hun verhaal doen in een speciale MH17-editie. Kop boven het stuk: ‘Geen Russische boek in Oekraïne’. Het verhaal wordt geschreven door Eric van de Beek, werkzaam voor Bonanza Media en columnist bij Kremlin-website Sputnik. Een artikel dat deze Van de Beek voor Bonanza schreef, werd volgens Bellingcat voor publicatie naar de GROe gemaild, mogelijk om er wijzigingen in aan te brengen. Van de Beek wilde tegenover Bellingcat niet reageren; NRC heeft hem niet kunnen bereiken voor commentaar.

Volop aandacht in Russische media

Voor aspirant-omroep Ongehoord Nederland wordt Max van der Werff geïnterviewd door publicist Joost Niemöller. De zender concludeert op basis van de documenten die Van der Werff openbaarde, dat het Nederlandse Openbaar Ministerie „rommelde” met getuigen.

Waar de Bonanza-publicaties in Nederland dus niet verder reiken dan het alternatieve mediacircuit, is er in Russische media wél volop aandacht voor. Russische journalisten berichten massaal dat de gelekte stukken Rusland zouden vrijpleiten van een rol in de MH17-ramp. Zelfs Poetins woordvoerder Dmitri Peskov refereert aan de bevindingen van Van der Werff: „Deze informatie bevestigt nog meer dat Rusland gelijk heeft”.

Max van der Werff reageerde niet op vragen van Bellingcat, en wil ook NRC niet te woord staan. „Ik weet van niks”, laat hij per mail weten. „Einde conversatie”.