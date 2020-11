Nederlands elftal tegen Noord-Macedonië in groepsfase van EK

Nederland treft Noord-Macedonië komend jaar in groep C van het EK voetbal dat verspreid over Europa zal worden afgewerkt. De nummer 65 van de wereldranglijst versloeg in de finale van de play-offs Georgië met 1-0.

Het enige doelpunt in Tbilisi kwam op naam van aanvoerder Goran Pandev. De 37-jarige spits van Genoa rondde in de 56e minuut een fraai uitgespeelde aanval koelbloedig af. De nationale voetbalheld is met 114 wedstrijden recordinternational van Noord-Macedonië en met 36 doelpunten tevens topscorer aller tijden van zijn land, dat nog nooit aan een EK of WK heeft meegedaan.

Oranje speelt op 21 juni 2021 in de Johan Cruijff ArenA de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië. De andere pouleduels van Nederland zijn op 13 juni tegen Oekraïne en op 17 juni tegen Oostenrijk. Deze twee wedstrijden vinden eveneens in Amsterdam plaats.

De nationale voetbalploeg staat onder leiding van bondscoach Igor Angelovski. Het Nederlands elftal trof Macedonië in het verleden vier keer. Dat leverde twee zeges voor Oranje en twee remises op.

In poule G van het EK-kwalificatietoernooi finishte Noord-Macedonië als derde achter Oostenrijk en Polen. De ploeg van Angelovski mocht meedoen aan de play-offs om een EK-ticket na de eindzege in groep D van de Nations League. Op 8 oktober plaatste Noord-Macedonië zich voor de finale van de play-offs via een zege tegen Kosovo (2-1).

Dankzij oudgediende Pandev kan het land zich nu gaan opmaken voor de eerste EK-deelname. Georgië daarentegen moet nog wat langer wachten op het debuut in een eindronde van een groot titeltoernooi. (ANP)