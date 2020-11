Kleur verraadt waar de vinger buigt

Bij robots gemaakt van zachte materialen is het lastig te bepalen waar hun ‘ledematen’ zich bevinden. Harde robots hebben doorgaans scharnieren, daarvan is meetbaar wat ze doen, maar zachte robots van bijvoorbeeld flexibel rubber hebben die niet. Onderzoekers van de Amerikaanse Cornell University hebben dit meetprobleem opgelost met licht dat door flexibele slangetjes met een gekleurde optische vezelkern schijnt. Een sensor aan de andere kant van de slangetjes meet het licht dat daar aankomt en weet op basis daarvan precies op welke plek er een buiging in de slangetjes zit. Hun onderzoek staat deze week in Science.

De onderzoekers demonstreren hun aanpak met een handschoen waar tussen de pols en elke vinger een slangetje loopt. Er zitten twee openingen in de slangetjes. Door de ene loopt een optische vezelkern met drie kleuren. Het deel ter hoogte van het middenhandsbeentje is rood, het eerste deel van de vinger is blauw en ter hoogte van het vingertopje is hij groen. Door de andere opening loopt een neutrale kern. Vanaf de vingertoppen schijnt wit licht door beide kernen richting de pols waar de sensor zit.

Unieke combinaties

Als er geen buiging of druk wordt uitgeoefend, komt er aan de andere kant wit licht met dezelfde intensiteit uit. Zit er wel ergens een buiging of drukpunt dan krijgt het licht de kleur van de plek waar de vervorming zit. De sensor meet ook meerdere buigingen of drukpunten. Elke combinatie van de drie kleuren die bij de sensor aankomt is uniek. „Door te kijken naar de kleuren en de intensiteit van het licht dat uit de twee kernen komt, dat zijn vier variabelen per slangetje, kunnen we afleiden welke vervorming waar plaatsvindt zonder dat we daar kunstmatige intelligentie voor nodig hebben”, mailt Hedan Bai, promovendus en de eerste auteur van het onderzoek.

De techniek is goed op te schalen. „Dit werkt ook met meer kleuren”, zegt Bai. Daarmee kunnen bijvoorbeeld bewegingen in langere flexibele delen gemeten worden, denk aan de slurf van een olifant. „De sensor moet om meer kleuren aan te kunnen wel een hogere resolutie hebben.”

Meerdere vervormingen tegelijk

„Wij zijn niet de eersten die kleuren meten, maar we hebben wel voor het eerst laten zien dat je op deze manier meerdere vervormingen tegelijk kunt meten”, zegt Bai. Eerder onderzoek liet al zien dat kleursensoren uitrekking, buiging en draaiing kunnen meten, maar steeds afzonderlijk. Meerdere vervormingen meten is tot nu toe alleen nog gedaan met behulp van kunstmatige intelligentie waarbij een computer vooraf wordt getraind in mogelijke vervormingen en vervolgens nieuwe vervormingen inpast in wat hij al weet.

„Een slim ontwerp”, zegt Rob Scharff, die aan de TU Delft promoveert op soft robotics en ook licht gebruikt om beweging te meten. „Dat ze het zonder machine learning doen is interessant. Als je dat toepast laat je de computer leren, dat geeft wel goede resultaten maar je geeft ook inzicht uit handen. Met deze nieuwe manier doorzie je alles wat er gebeurt en dat is een voordeel als je dingen aanpast of nieuwe toepassingen verzint.”

„Het is een losse sensor”, merkt Scharff op. „Dat kan voordelen hebben. Het is flexibel, je kunt het op allerlei dingen gebruiken. Maar het kan ook een nadeel zijn: bij een robot moet je ook aandrijving hebben. Het is niet altijd handig als je aan je robot extra slangetjes en sensoren moet monteren.”

Er is al veel interesse uit de honkbalindustrie Hedan Bai promovendus

Zelf doet Scharff onderzoek naar robots die door luchtdruk worden aangedreven, bewegingen meten doet hij met licht en kunstmatige intelligentie. „Binnen in onze robot zit ruimte, waar de lucht in wordt geblazen, en die is gekleurd. We schijnen er licht in en kunnen zo de beweging meten. Onze aanpak is geïntegreerd in het ontwerp van een specifiek gevormde robot, we hebben geen slangetjes nodig.”

„Ik ben blij om te zien dat verschillende onderzoeksgroepen licht als meetmethode kiezen”, zegt Scharff. „Toen ik begon, vier jaar geleden, hadden we echt geen idee. We hebben van alles geprobeerd, rubber met geleidende deeltjes waarvan de weerstand verandert bij uitrekking bijvoorbeeld. Meten met licht wint aan populariteit en geeft goede resultaten. Het geeft aan dat we op de goede weg zijn.”

De Amerikaanse onderzoekers zijn al bezig om commerciële kansen van hun nieuwe technologie te verkennen. „We denken aan wearables voor sporters bijvoorbeeld, of hulpmiddelen voor fysiotherapie of VR”, zegt Bai. „Er is al veel interesse vanuit de honkbalindustrie.”