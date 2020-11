In een sterrenbos neemt de mens de regie over van de natuur

Eigenlijk is het altijd fijn om de natuur in te trekken, maar in de herfst laat het bos zich op zijn kleurrijkst zien. Nederland kent gelukkig mooie bossen die ons, moderne mens, een illusie van ongerepte natuur bieden: niks mis mee, maar bij ons is in het bos de mensenhand nooit ver weg. Van Schiermonnikoog tot Schaesberg, van Beekbergerwoud tot Voornes Duin, ons land kent een variëteit aan wat Natuurmonumenten ‘topbossen’ noemt.

Het bos geniet de laatste jaren een toenemende belangstelling, wat gepaard gaat met een aanhoudende stroom publicaties voorzien van een geheel eigen jargon. Zo lees ik met belangstelling over ‘het planten van wilde bomen’, over ‘rewilden’ (‘Make Europe a wilder place!’) en maak ook kennis met toekomstbomen en oerbos. Boswachters schrijven ineens boeken en maken hun opwachting in televisieprogramma’s.

Over deze serie

Nederland kent vele mooie parken en tuinen, van kloostertuin tot schooltuin en van paleistuin tot rosarium. Sinds de coronacrisis worden die drukker bezocht dan ooit. Maar wat zie je als je zo’n park of tuin bezoekt? Wat is de geschiedenis? Wat waren de ideeën achter een bepaalde aanleg? In ‘Parkzicht’ schrijft Wim Pijbes de komende maanden over Nederlandse tuinen en parken. Wim Pijbes is oud-directeur van het Rijksmuseum. Momenteel is hij directeur van de Stichting Droom en Daad, een in 2017 opgericht vermogensfonds dat investeert in het cultureel aantrekkelijker maken van Rotterdam.

Wat opvalt is met hoeveel passie deze beheerders en ecologen uitweiden over hun vak. Het verborgen leven van bomen door de Duitse boswachter Peter Wohlleben bijvoorbeeld, verscheen in dertig landen en was in 2015 het best verkochte non-fictieboek in Duitsland. En ook al gaat deze serie over parken en tuinen (en niet over bossen), er bestaat bos waar de mens volledig de regie heeft genomen, als ware het een park, een sterrenbos heet dat.

Muziekkoepel

Ik ken een Sterrebos (zonder tussen-n, met hoofdletter) uit mijn studententijd in Groningen. Hier speelden begin jaren tachtig in de monumentale muziekkoepel tussen de bomen op zomerse zondagmiddagen allerlei popbandjes. Sterren in het bos heette het en ik zag er The Cure tijdens hun eerste buitenlandse optreden. Dat sterrenbos, aangelegd in 1765, herinnert alleen nog in naam aan de oorspronkelijke opzet. Voor een puntgaaf sterrenbos moeten we naar Tilburg, naar de Oude Warande. Aangelegd in 1712 in opdracht van de Duitse prins Willem VIII van Hessen-Kassel (1682-1760) die in dienst van de Republiek menig veldslag won.

De naam sterrenbos, hoe toepasselijk ook, staat los van het geometrische grondplan. Het woord sterrenbos is een verbastering van ‘starre bosch’, wat verwijst naar een rechtlijnig ontworpen lanenstructuur met starre (stramme) bomen. In deze geplande mathematische padenstructuur, lange zichtlanen en een strakke plattegrond, heeft de mens de natuur volledig in zijn greep. Het bos in een groen keurslijf. In de Oude Warande komen de acht sterlanen als hoofdassen op een centraal punt bijeen. In ieder kwadrant zijn de paden in telkens een ander geometrisch patroon gelegd, een cirkel, vierkant, ruit en achthoek.

Origineel was deze indeling niet, het Versailles van zonnekoning Lodewijk XIV (1638-1715) bood de Europese vorstenhuizen een jaloersmakend voorbeeld voor het eigen paleis en park. Een absolute vorst beheerste immers niet alleen land en onderdaan, maar ook de natuur. En deze bedwongen natuur leende zich bij uitstek voor een geslaagde jachtpartij, waar het opgejaagde wild vanzelf een van de lange zichtlanen passeert – en dan is het een kwestie van aanleggen, schieten, raak.

Tegenwoordig vormt de Oude Warande (een warande is een omsloten jachtterrein) een lustoord voor iedereen. Toen ik er was, hoorde ik plotseling geritsel in het struweel en werd onverwacht getrakteerd op een verstoord opkijkend eekhoorntje. Later las ik dat deze Siberische grondeekhoorn nergens anders in Nederland voorkomt en hier oorspronkelijk helemaal niet thuishoort.

Toen in 1973 het Tilburgse Dierenpark de deuren sloot, nam een kleine groep de benen en vestigde zich in het sterrenbos. Gejaagd werd daar al lang niet meer en zo kon de populatie zich uitbreiden. Wel is het beestje tegenwoordig als ‘indringend zoogdier’ officieel een zorg voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en zit een verblijfsvergunning er voorlopig niet in. Gelukkig doet de grondeekhoorn niemand kwaad en voelt deze ongeplande exoot zich helemaal thuis in dit voor de rest volledig door de mens bedachte bos.