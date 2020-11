Huiselijk geweld stopt vaak niet na melding

Gaten in de deuren, omdat een ex-vriendin ze zo hard dichtsloeg. Een moeder die maandenlang haar kinderen niet elke dag naar school bracht, omdat ze klappen kreeg als ze het huis verliet. Een vrouw die soms zo bont en blauw was dat ze niet meer kon lopen. Een meisje van 15 dat bij haar oma moest wonen, want bij haar moeder en diens nieuwe vriend was het niet veilig meer.

Bij gezinnen die worden aangemeld bij Veilig Thuis, is vrijwel altijd iets ernstigs aan de hand. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut dat deze donderdag is verschenen. Anderhalf jaar lang volgden onderzoekers 567 gezinnen die in beeld waren bij het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Negen van de tien keer werden kinderen mishandeld of verwaarloosd, of was er sprake van geweld tussen ouders onderling. Meestal waren vrouwen daarbij het slachtoffer. In meer dan de helft van de gevallen was het geweld zowel tegen de partner, als tegen de kinderen gericht. Bij evenzoveel gezinnen was het na anderhalf jaar nog niet gestopt.

Veilig Thuis, dat bestaat uit 26 regionale organisaties, kreeg vorig jaar ruim 130.000 meldingen. In opdracht van Augeo Foundation en het ministerie van Volksgezondheid werden in dertien regio’s gezinnen waarover een melding binnenkwam gemonitord. Drie keer vulden gezinsleden (633 ouders en 978 kinderen) onder begeleiding een uitgebreide vragenlijst in, daarnaast werden 74 diepte-interviews gehouden.

Opvoedstress

Wat het onderzoek vooral duidelijk maakt, zegt wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee, is dat deze gezinnen vaak kampen met zware, complexe en soms samenhangende problemen. „Er kan van alles spelen, zoals armoede, werkloosheid, alcoholgebruik of opvoedstress. Voor die verschillende problemen is een specifieke aanpak nodig. Geweld dat uit onmacht of frustratie voortkomt, vraagt om een andere benadering dan geweld dat bedoeld is om te controleren of te manipuleren. Dit betekent dat de afstemming tussen alle betrokken partijen goed geregeld moet zijn. Geen gezin is bovendien hetzelfde.”

Dat de thuissituatie bij de helft van de gezinnen na anderhalf jaar nog allesbehalve veilig was baart Steketee, als hoogleraar geweld in gezinnen verbonden aan de Erasmus Universiteit, grote zorgen. „We weten steeds beter welke schade dit aanricht bij kinderen. Ze komen in een overlevingsmodus die ervoor kan zorgen dat ze heel snel, bijvoorbeeld bij een toets op school of een duw van een klasgenootje, in een stressreactie schieten en het niet kunnen oplossen. Uiteindelijk kan er een negatieve spiraal ontstaan waardoor slachtoffers van huiselijk geweld later, als ze zelf kinderen krijgen, plegers worden.”

Durven benoemen

Om huiselijk geweld te laten stoppen, geven ouders en kinderen in het onderzoek aan, is het belangrijk dat hulpverleners het durven te benoemen en aan te pakken. Steketee: „Dat klinkt misschien als een open deur, maar het gebeurt toch te vaak niet. Vooral lokale hulpverleners zijn niet altijd goed toegerust om geweld aan te kaarten en samen met het gezin een veiligheidsplan te maken. Zij zouden beter getraind moeten worden.”

Wat ook opviel, aldus Steketee, is dat er nauwelijks oog is voor de verschillen tussen mannen en vrouwen. „In onze interviews zagen we bijvoorbeeld dat mannen sneller de neiging hebben geweld te bagatelliseren. Hen moet je dan dus op een andere manier motiveren om aan het hulpverleningsproces deel te nemen. Tot slot moet je blijven monitoren: stopt het geweld echt?” Pas dan, zagen de onderzoekers, neemt het welzijn van de gezinsleden weer toe tot het niveau van de algemene Nederlandse bevolking.

Hoewel er de afgelopen maanden geluiden opgingen dat door de coronacrisis de spanning opliep in kwetsbare gezinnen, blijkt dat niet uit dit onderzoek. „Tijdens de derde meting in het voorjaar zagen we geen significante verschillen. Het geweld leek dus niet toe te nemen ten tijde van de lockdown. We denken dat het te maken heeft met feit dat het een gedeeltelijke lockdown was: je kon nog een ommetje maken, kinderen konden wel op straat spelen. Een aantal gezinnen liet zelfs weten: wel rustig eigenlijk, even geen hulpverleners over de vloer.”