Hoe de bisschoppen hun oude bolwerk verlaten

Het waren de jaren dat katholieke intellectuelen bogen voor het kerkelijk gezag: „Voorts beloof ik mij in de toekomst ten stelligste te zullen onthouden van elke stelling, die in de ogen van Uwe Excellentie ook maar de minste gewaagdheid heeft”, aldus de filosoof Ferdinand Sassen, hoogleraar in Nijmegen, aan de aartsbisschop in 1931.

In deze zinnen herleven de tijden van het roomse bolwerk waarin gelovigen zich verschansten. Die machtsvorming is heel succesvol geweest: de achterstelling werd ongedaan gemaakt. Nu is allang niet meer de emancipatie van de katholieken van belang, maar louter nog de emancipatie van die katholieken ten opzichte van hun eigen kerk.

Het zal de meeste mensen ontgaan, maar komende zondag markeert een betekenisvol moment in die geschiedenis van de ontzuiling. Vanaf die dag zal de universiteit in Nijmegen niet langer het predicaat katholiek dragen. Na slepende conflicten trekken de onbuigzame bisschoppen hun handen van de universiteit af.

De mentale losmaking was al veel eerder ingezet, maar deze formele breuk is toch wel iets om stil bij te staan. Lange tijd was deze instelling namelijk hét vehikel van katholieke elitevorming. Aan de universiteit werkten denkers en doeners die Nederland mede hebben gevormd. Denk aan de theoloog Edward Schillebeeckx of aan de politicus Dries van Agt.

Mijn belangstelling voor de universiteit heeft alles te maken met de jaren die ik in Nijmegen studeerde. Afkomstig uit een gezin waar godsdienst met grote afkeer werd bejegend, raakte ik als student begin jaren zeventig van de weeromstuit geïnteresseerd in de geschiedenis van de universiteit. Het bleek een geweldige biotoop bevolkt door nogal wat karakters.

De Nijmeegse universiteit werd in 1923 opgericht na veel controverses die een belangrijk hoofdstuk vormen in de ontvoogding van de katholieken. De eerste rector, Jos Schrijnen, zocht in zijn openingstoespraak een weg tussen de koestering van een eigen identiteit en de wil om te integreren in het grotere geheel.

Onder de titel ‘Eigen kultuur’ probeerde hij de verleiding van een rooms bolwerk te weerspreken: „Wij vormen hier geen katholiek getto, en willen geen kaste-geest en separatisme kweken”. Daarmee ging hij in tegen degenen die de wetenschap niet vooropstelden: „Voor andersdenkenden zullen wij onze deuren wagenwijd openzetten.”

Tegelijk was de kernopdracht om de achterstelling van het katholieke volksdeel op te heffen. Schrijnen had het in diezelfde rede over een samenballing van katholieke cultuur zodat „een eenheid van gedragslijn” tot stand kon komen. Dat klonk alweer een stuk minder vrijzinnig. Sassen was zeker niet de enige die dat zou merken.

Die emancipatiegeschiedenis heeft me veel bijgebracht over de kwestie van identiteit en integratie. De verzuiling liep gaandeweg uit op ontzuiling: nadat volwaardig burgerschap was bereikt, viel de noodzaak tot afzondering weg. In deze geschiedenis zien we hoe eigenheid en openheid op elkaar inwerken.

Ik was in Nijmegen betrokken bij de studentenbeweging en jarenlang lid van de Universiteitsraad. De heftige debatten met vooral rector Frans Duynstee, hoogleraar staatsrecht en columnist van De Telegraaf, waren een leerschool. Hij bracht me geduldig bij dat scherpe polemiek en persoonlijke genegenheid kunnen samengaan. Al snel kwam ik bij hem over de vloer: er school meer vrijheid in zijn hoed dan in mijn versleten spijkerpak.

Bij het zestigjarige lustrum in 1983 betoogde ik dat het bijzondere karakter van de universiteit alleen kon worden gered als de deconfessionalisering werd aanvaard. Een universitaire gemeenschap die meer is dan de optelsom van specialismen leek me nog steeds waardevol, maar ik dacht dat die ambitie het zou afleggen tegen bedrijfsmatige opvattingen.

Toen al voelde je verlegenheid over het eigen verleden: voor de meeste bestuurders was het ballast. Zo gezien is het einde van de ‘katholieke’ universiteit niet alleen de uitkomst van een onomkeerbare secularisering. Naast een wetmatigheid speelt nalatigheid: het onvermogen om deze emancipatiegeschiedenis op een eigentijdse manier te laten spreken.

In 1973 hield hoogleraar criminologie Ronnie Dessaur, alias de schrijfster Andreas Burnier, een diesrede over ‘wetenschap tussen cultuur en tegencultuur’: „Alle universiteiten zouden bijzondere universiteiten moeten zijn.” Dessaur nam haar vrouwelijke partner mee naar het diner. Dat viel niet goed: veel hoogleraren bleven die avond weg. Het waren dan ook de jaren waarin bisschoppen zich nog thuis voelden in Nijmegen.

Paul Scheffer is hoogleraar Europese studies in Tilburg.