Hier is geen muur onbedekt gebleven

Op het nachtkastje naast het opgemaakte bed liggen zijn horloges. Haar parfumflesjes staan in slagorde op een planchet. Grote delen van het huis van het kinderloze verzamelaarsechtpaar Jos en Janneke van Groeningen wekken de indruk dat er wordt geleefd. Best bijzonder: hij overleed in december 2018, zij dertien jaar geleden.

Hun zeventiende-eeuwse huis, het voormalig gemeentehuis van het Drentse Eelde, is voor liefhebbers van figuratieve kunst een enorme bezienswaardigheid. Sinds de dood van Jos van Groeningen konden gezelschappen van hooguit vier bezoekers op vrijdagen onder begeleiding een kijkje nemen in het Nijsinghhuis. Binnen afzienbare tijd moet het woonhuis veranderen in een permanente attractie van het naastgelegen Museum De Buitenplaats.

De wanden van de meeste vertrekken in het Nijsinghhuis zijn beschilderd door vijf representanten van een kunststroming die wel het Noordelijk realisme wordt genoemd. Ze kwamen lang niet allen uit het Noorden, maar vonden daar de waardering voor hun figuratieve werk dat ze elders in het land niet kregen. Van de eigenaren kregen de vijf kunstenaars carte blanche, ze mochten hun goddelijke gang gaan.

De Buitenplaats

De psychologen Jos en Janneke van Groeningen kochten het verpauperde Nijsinghhuis in 1971 voor 1 gulden van de gemeente, met de verplichting het pand op te knappen. Ze restaureerden de oude, uit 1654 daterende buitenplaats en legden achter het pand een grote tuin aan. Toen de gemeente in 1991 naast hun huis een flatgebouw wilde laten bouwen, kwam het paar met het tegenvoorstel voor een museum. Met steun van particulieren en de Europese Unie kreeg het de benodigde gelden bij elkaar. Het museumpaviljoen is ontworpen door Ton Alberts van Architectenbureau Alberts en Van Huut, bekend om organische architectuur.

Matthijs Röling is de bekendste van de vijf. Hij nam de wanden van de drie vertrekken direct achter de voordeur voor zijn rekening: de hal, de bibliotheek en de Blauwe zaal. De bibliotheek is gevuld met fantasielandschappen uit de klassieke oudheid, vol zuilen, triomfbogen en ruiters te paard. In de Blauwe zaal, de voormalige raadzaal van het gemeentehuis, is Röling veel losser te werk gegaan. Die kamer dankt zijn nieuwe naam aan een over alle wanden doorlopend tropisch landschap in wit en zachtgroen op een ultramarijne ondergrond. Muren met hier en daar een grapje: boven op de deurpost rusten vogeltjes, elders zijn er geschoren buxushagen in de vorm van een olifant.

Wout Muller maakte van een klein kamertje in het achterhuis een Erotisch kabinet, met 21 naakte vrouwen in diverse poses en twee mansfiguren. Een van de mannen, een dwerg op een schildpad, is een zelfportret van de kunstenaar. De slaapkamer is door Olga Wiese tot op het plafond beschilderd met een roodharige, bellenblazende jongedame op stelten die overgaan in kippenpoten. Hoe zou het zijn om ’s morgens met die voorstelling wakker te worden?

Janneke van Groeningen, de vrouw des huizes, had een werkkamer met kasten vol naturalia. Rond haar kabinetten vol schelpen en opgezette dieren schilderde Cary Mastenbroek kastdeuren en wanden vol vissen, vlinders en kruipende padden. Pieter Pander portretteerde op een scheidingswand in het koetshuis twee bijna levensgrote olifanten uit Circus Renz. En alsof er in dit kunsthuis niet genoeg te zien is, hangen de niet-beschilderde wanden in de gangen vol met schilderijtjes en tekeningen.

Duizend kunstwerken

Het Nijsinghhuis (spreek uit Niesinghuis) moet de grote attractie worden van Museum De Buitenplaats, een klein museum voor naoorlogse figuratieve kunst, dat het echtpaar Van Groeningen naast hun woonhuis liet bouwen en dat in 1996 door koningin Beatrix werd geopend.

Mariëtta Jansen is sinds maart directeur van het museum, dat ook regelmatig een podium is voor muziekoptredens. Ze noemt De Buitenplaats „een klein Kröller-Müller”. Net als bij dat museum op de Veluwe speelt natuur een belangrijk rol in Eelde: De Buitenplaats beschikt over een grote beeldentuin met een appelhof en oranjerie, door Janneke van Groeningen aangelegd met hulp van twee tuinarchitecten.

Het voormalig woonhuis permanent bij het museum betrekken is geen sinecure, zegt Jansen. Om te beginnen moet de inboedel worden geïnventariseerd. Een enorme klus. De Van Groeningens verzamelden zeker duizend kunstwerken die overal in huis zijn terug te vinden. Het huis bevat ook diverse bibliotheken en tientallen kasten zitten vol onuitgezochte spullen.

De entree van het Nijsinghhuis ligt nu aan een straat. Jansen zou het graag vanuit de tuin toegankelijk maken, zodat het direct betrokken raakt bij het museumcomplex. En wordt het huis alleen iets waar bezoekers doorheen kunnen lopen? Geopperd is om er deels een werkplek voor kunstenaars of curatoren van te maken. Jansen noemt zelf de mogelijkheid van een klein onderzoekscentrum.

Honderd vrijwilligers

De Buitenplaats heeft een piepkleine staf en leunt voor de bedrijfsvoering op honderd vrijwilligers. Tot de corona-pandemie ontving het museum jaarlijks zo’n 20.000 bezoekers. Het woonhuis op verantwoorde wijze bij het museum betrekken is een stevig project. Hulp van buitenaf is onontbeerlijk, zegt Jansen. „Ik ben ook maar een eenvoudige kunsthistoricus.”

Een werkgroep met ervaren en creatieve mensen zou een masterplan moeten maken, inclusief Janssens wensen voor extra kantoor- en tentoonstellingsruimte. Haar taak, zegt ze, is om vervolgens bij de gemeente, provincie en sponsors de benodigde gelden te werven.

Wat zijn haar expositieplannen? Aandacht geven aan kunst die elders buiten de boot valt, antwoordt Jansen. Namen wil ze nog niet noemen, maar een aantal kunstenaars in de regio verdient volgens haar beslist meer aandacht. In de maak is een expositie over de kunstcollectie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). En uiteraard biedt de enorme collectie figuratieve kunst van Jos en Janneke van Groeningen aanknopingspunten.

Hoog tijd, zegt Jansen, om de geschiedenis van de kunstcollectie te vertellen. Maar ook dat vergt nog veel onderzoek. In de opkamer wijst de directeur op een grote map vol grafiek en tekeningen. Net gevonden op een van de drie zolders in het Nijsinghhuis. Ook die staan vol met spullen die nog moeten worden uitgezocht.