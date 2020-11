‘Het gaat hier altijd over de islam’

Het was de dag dat de Franse leerkracht Samuel Paty vermoord werd omdat hij in de klas een spotprent had getoond van de profeet Mohammed. En onmiddellijk wist Souhayla Ou-Oumar dat ze die gruwelijke gebeurtenis met haar leerlingen zou moeten bespreken. Ou-Oumar (28) is docent Engels op een Amsterdamse school. Ze praat over alles met haar leerlingen – gebeurtenissen in de wereld, zaken die in de klas spelen. „De kernvraag tijdens mijn lessen is steeds: ‘Wat vind je ervan?’”

Ou-Oumar had de afgelopen weken véél lastige onderwerpen te bespreken met haar klas. Want vorige week dook een Rotterdamse docent onder. In zijn klas hing al jaren een spotprent over de aanslag op het Franse satireblad Charlie Hebdo. Leerlingen hadden kort geleden een foto op Instagram gezet. Een 18-jarige vrouw werd aangehouden, ze is inmiddels vrijgelaten maar nog wel verdachte. Donderdag debatteerde de Tweede Kamer over de vrijheid van meningsuiting naar aanleiding van de affaires.

Hoe ervaren moslims de discussie na het onderduiken van de docent? Hoe praten zij over de vrijheid van meningsuiting als die raakt aan hun geloof?

‘Spotprent niet noodzakelijk’

Moord en bedreiging zijn geen onderwerp van discussie in de klas, zegt docent Ou-Oumar. Maar leerlingen kunnen wel een mening hebben over het tonen van spotprenten in de klas. Ze vroeg de leerlingen er naar. De islamitische leerlingen legden aan de niet-moslimleerlingen uit dat zij het gevoel hebben dat zij zich niet altijd mogen uitspreken, vertelt ze. Zij mogen toch vinden dat het tonen van een spotprent van profeet Mohammed niet kan? Maar een docent mag wel gewoon alles zeggen, tonen en doen? Waar gaat die freedom of speech over? Voor wie geldt die? Zijn er geen grenzen aan het kwetsen van mensen?

„Ik zou nooit zo’n prent laten zien”, zegt Ou-Oumar, „over geen enkele religie. Hoe kan je met elkaar in gesprek gaan als een deel van de leerlingen zich bij aanvang al onveilig voelt? Dan sluiten die leerlingen zich af.” Het kan ook op een andere manier, meent zij. „In een les over vrijheid van meningsuiting zijn die prenten niet echt noodzakelijk.”

Mohamed Bouimj, directeur van stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond, is het daarmee eens. Maar hij hoort dat veel docenten een les over de vrijheid van meningsuiting het liefst beginnen met een spotprent van Mohammed. „Een collega kreeg vorige week een vijftienjarige jongen aan de lijn die advies vroeg. ‘Thuis leer ik dat de profeet heilig is en dat ik hem moet verdedigen als hij beledigd wordt’, zei de jongen. ‘Maar op school leer ik dat kwetsende en vernederende tekeningen van de profeet moeten kunnen’. Bouimj: „Hij voelde zich gemangeld. Hoe moet ik hiermee omgaan, vroeg hij.”

Ik adviseer: Herken de profeet er niet in en leg het naast je neer Mohamed Bouimj directeur Platform Islamitische Organisaties

Het advies van Bouimj zou zijn: „Herken de profeet er niet in en leg het naast je neer. Ga daarnaast het gesprek aan. Leg uit.” En juist dat is lastig, zegt Bouimj, „omdat je moet leren om zo’n gesprek goed te voeren.” Overigens, een goede les over vrijheid van meningsuiting geven, moet je leren, zegt hij. „Niet elke docent kan dat.”

Invoegen op de snelweg

Als je op de snelweg rechts rijdt en iemand wil invoegen, dan ga je even naar links, zegt imam Charif Slimani. Hij preekte tot voor kort in Roosendaal en woont en werkt nu in Kortrijk (België). Maar zo’n soepele omgang tussen moslims en niet-moslims is in Nederland geen realiteit, zegt hij. „Dus kan je alleen maar uitleggen hoe jij je er als moslim tegenaan kijkt. Met je mond en met je hart. Nooit met je hand, dat is niet toegestaan.”

Het echte probleem, zegt Slimani, is de toenemende islamofobie. Voor veel Nederlanders speelt godsdienst nauwelijks meer een rol, zegt hij. Ze kunnen zich weinig meer bij religie voorstellen en vinden die vaak raar. „De godsdienst waarmee ze nu vooral geconfronteerd worden, is de islam. Ze zien moskeeën, vrouwen met hoofddoeken. Dat voelt ongemakkelijk.”

De reden waarom we spotprenten normaal vinden, is omdat islamofobie genormaliseerd is, zegt ook promovenda sociologie Ibtissam Abaâziz (38) uit Den Haag. „Absolute vrijheid van meningsuiting is er niet”, zegt ze. „Er zijn heel veel thema’s waar cartoonisten niet over tekenen, omdat ze te gevoelig zijn. Maar een spotprent over profeet Mohammed wordt helemaal niet als gevoelig beschouwd.”

Abaâziz is een van de oprichters van Stichting Meld Islamofobie die incidenten tegen moslims registreert en analyseert. Veel anti-moslim-incidenten vinden overdag plaats, met getuigen erbij, zegt ze. „Mensen wéten dat ze in het huidige politieke klimaat moslims kunnen uitschelden of beledigen en er mee weg komen. Vooral vrouwen met een hoofddoek zijn daar slachtoffer van. Zij zijn het meest herkenbaar als moslims.”

‘Nooit genoeg’

Het gaat in Nederland altijd over de islam, zegt de Amsterdamse activist Axmed Maxamed (38). „We moeten steeds bewijzen dat we goed genoeg zijn, dat we de westerse normen hebben aanvaard. Daarom moeten we ons distantiëren van aanslagen en moordpartijen waar je natuurlijk verschrikkelijk tegen bent. Maar het maakt niet uit hoe hard je roept, het is nooit genoeg.”

Nederland doet alsof het een vrij land is, zegt Maxamed. Volgens de Grondwet mag er niet gediscrimineerd worden maar in de praktijk komt discriminatie op allerlei gebieden veel voor, blijkt uit talloze onderzoeken. „Voor wie is Nederland dan vrij? Wie mag zichzelf zijn? De moslims, de zwarte mensen, de queer mensen niet,” vindt Maxamed, die van Somalische afkomst is en queer is. „Laat staan als je alle drie bent.”

Nederlanders zeggen vaak dat ze tegen alle religies zijn, zegt Maxamed. „ We spotten met alle religies, zeggen ze. Maar ook dan gaat het vrijwel altijd over de islam.”

De Rotterdamse partij NIDA neemt de petitie die de overheid oproept het beledigen van de profeet strafbaar te stellen, over. Het initiatief voor de petitie werd een kleine week geleden genomen door imam Ismail Abou Soumayyah; deze werd al meer dan 121.000 keer ondertekend. NIDA doet op 17 maart 2021 mee aan de landelijke verkiezingen. Nourdin El Ouali, politiek leider van het op islam geïnspireerde NIDA, zal de petitie aanbieden aan de minister. „De Kamer doet alsof het beledigen van moslims en islam valt onder de vrijheid van meningsuiting”, zegt El Ouali in een persbericht. „Maar we hebben in de wet niet voor niets verboden op belediging, smaad, laster en het aanzetten tot haat, geweld en discriminatie. Deze ethische grenzen zijn juist nodig voor de bescherming van een kritisch, respectvol, inhoudelijk debat.” El Ouali: „De politiek doet alsof het beledigen van moslims en islam gewoon moet kunnen. Vrijheid van meningsuiting wordt misbruikt als een door de staat geaccordeerde vorm van moslimhaat. Als de haat en beledigingen gericht aan moslim waren gericht aan joden of homoseksuelen was er allang ingegrepen en terecht.”