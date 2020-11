Het dagelijks brood is in Turkije uitgegroeid tot een twistappel

Toen president Erdogan eind vorige maand in Malatya was, een middelgrote stad in Oost-Anatolië waar de AKP een partijcongres hield, toerde hij in een bus door de stad. Tijdens een stop werd hij verwelkomd door een groep lokale ondernemers. De voorman vertelde dat hij moeite heeft om rond te komen. „Ik kan geen brood op de plank brengen.” Erdogan zei dat hem dit „overdreven” leek en gooide vanuit de bus een zak thee naar de man. „Drink een lekkere kop thee.”

Een video van het voorval ging viraal op sociale media. De voorman werd later geïnterviewd door de linkse krant Sözcü. „We waren verbaasd dat hij dat zei, dat hadden we niet van hem verwacht”, aldus Mesut Ince, hoofd van de Kamer van Minibussen en Handelaren in Malatya, die nota bene zelf lid is van de AKP. „Ik steun de partij en de president op allerlei manieren, en organiseer de handelaren voor elke verkiezing. Maar deze opmerking heeft ons gekwetst.”

Lees ook: Nog meer zorgen over Turkse economie na vertrek kopstukken

Volgens critici laat het incident zien hoe ver Erdogan afstaat van de problemen van de gewone man. Want de pandemie heeft de Turkse economie harder getroffen dan de president wil toegeven. Sinds april geldt er weliswaar een ontslagverbod, en getroffen bedrijven kunnen financiële steun krijgen van de regering. Maar dat geldt niet voor de miljoenen mensen die in de informele sector werken. Zij hebben steeds meer moeite om het hoofd boven water te houden.

Graadmeter van het gemoed

De broodprijs is een goede graadmeter van het nationale gemoed in Turkije. Want brood is niet alleen een onmisbaar onderdeel van elke maaltijd, het speelt ook een centrale rol in de Turkse cultuur. Brood heeft een welhaast heilige status, geworteld in de islam. Er is ook grote eerbied voor het werk van bakkers, die vaak Allah aanroepen als ze het brood met een lange houten stok in de traditionele steenoven schuiven. Elk religieus feest heeft zijn eigen soorten brood.

Tijdens de ramadan staan er lange rijen voor bakkerijen die een speciaal platbrood met zwart komijnzaad (pide) verkopen. Toen er in het voorjaar lockdowns golden in Turkije, bezorgden veel bakkerijen pide bij mensen thuis. Ik kon de bezorgers beneden op straat ‘pide’ horen roepen, en kon vanaf mijn balkon zien hoe huisvrouwen een mandje met lira’s uit het raam lieten zakken. Als de bezorgers het geld hadden gepakt en het brood in de mand hadden gestopt, werd die weer omhoog gehesen.

Gratis brood

De broodprijs is de laatste jaren sterk gestegen, vaak nog meer dan de hardnekkige inflatie. Brood wordt verkocht in door de regering gereguleerde bakkerijen en winkels, en de prijs wordt bepaald door de staat. Maar particuliere bakkers mogen de prijs van hun producten zelf vaststellen. De vaste prijs leidt geregeld tot gemor onder bakkers, die kampen met stijgende productiekosten door de daling van de lira. In 2018 brak er zelfs een staking uit onder bakkers uit protest tegen de lage prijs.

Nadat de broodprijs onlangs werd verhoogd van 6,25 naar 7,5 lira, lanceerde de nationalistische partij MHP een campagne om gratis brood uit te delen aan de armen. De partij roept mensen op om bij de bakker te betalen voor een extra brood, dat vervolgens wordt gedoneerd aan minder bedeelde klanten. Sommige bakkerijen hebben borden van de MHP neergezet met daaraan twee houten armen waaraan klanten het brood kunnen hangen dat ze willen doneren.

„Elke welgestelde zoon van dit moederland zou naar de dichtstbijzijnde bakker moeten gaan”, zei MHP-leider Devlet Bahceli, die de AK-partij van Erdogan aan een meerderheid helpt in het parlement. „Als hij twee broden koopt, moet hij voor drie betalen. Vergeet niet dat ons geloof zegt: ‘Als je slaapt met een volle buik terwijl je buurman honger heeft, dan ben je niet één van ons’.”

Maar de oppositie ziet er weinig barmhartigheid in. „Ze lanceren een campagne voor gratis brood en suggereren tegelijkertijd dat de economie zich herstelt. Dat kan niet allebei waar zijn. Het is het een of het ander”, stelde Meral Aksener, leider van de nationalistische IYI Partij, een afsplitsing van de MHP. Ze wees erop dat de MHP niets nieuws doet, maar goede sier probeert te maken met een bestaande traditie die eeuwen teruggaat. „Ze staan zo ver af van onze mensen dat ze zelfs onze traditie van gratis brood zijn vergeten.”

De traditie van askida ekmek, wat letterlijk ‘brood aan een hanger’ of ‘opgeschort brood’ betekent, vindt haar oorsprong in het Ottomaanse rijk. Het is gerelateerd aan het concept zakat (liefdadigheid), een van de vijf zuilen van de islam. Het doneren van brood heeft extra betekenis omdat het wordt beschouwd als iets dat leven schenkt. De profeet Mohammed gebruikte het eten van brood vaak als voorbeeld voor de eenvoud van een religieus bestaan.

Foto Sedat Suna/EPA

Respect voor brood

Brood wordt in Turkije altijd met respect behandeld. Wie het op de grond laat vallen, pakt het op, kust het, en bergt het boven zijn hoofd op. Je mag het nooit verkwisten. Turken gooien oud brood dan ook zelden weg, en als ze dat doen, dan stoppen ze het vaak in een aparte zak, die ze niet bij de rest van het vuilnis zetten. In Istanbul zie ik vaak plastic tassen met oud brood hangen aan hekken, zodat één van de vele daklozen of vluchtelingen het kan meenemen.

Hoe gevoelig het weggooien van brood ligt, weet ik uit eigen ervaring. In de zomervakantie na de ramadan verbleef ik een week bij de ouders van mijn Turkse verloofde in Adana. Op de laatste dag van ons verblijf, nam mijn schoonvader mijn verloofde apart en zei gealarmeerd: „Toon gooit brood weg.” Hij vertelde dat hij twee keer had gezien dat ik een klein stukje aangeroerd brood op mijn bord had laten liggen, en vervolgens in de vuilnisbak had gegooid.

Enigszins overvallen, antwoordde mijn verloofde dat ze me niet zo kende. „Toon gooit nooit zo maar eten weg. Hij eet zelfs kliekjes op die ik nooit zou aanraken.” Toen ze me later vertelde over het voorval, zei ze dat haar vader het diplomatiek had opgelost. „Het gaat niet zo zeer om mij”, had hij gezegd. „Maar als hij op reportage is, en hij deelt een maaltijd met mensen, dan kan hij het echt niet maken om brood weg te gooien. Dan zou hij hun respect verliezen.”