Guus Kouwenhoven moet Zuid-Afrika uit

De Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven kan toch niet in Zuid-Afrika blijven, omdat zijn visum inmiddels is verlopen. Dat meldt Bloomberg op basis van een verklaring van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Kouwenhoven werd in april 2017 door het gerechtshof in Den Bosch bij verstek veroordeeld tot negentien jaar celstraf wegens wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in de Liberiaanse burgeroorlog.

Kouwenhoven woont sinds 2012 in Zuid-Afrika. De rechtbank in Kaapstad weigerde eind februari in te stemmen met een Nederlands uitleveringsverzoek.

Volgens de rechtbank is uitlevering in strijd met het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Zuid-Afrika. Dat verdrag schrijft volgens de rechter voor dat uitlevering alleen mogelijk is als het verzoekende land ook het land is waar het misdrijf is gepleegd, en dat is Liberia. Nu zijn visum is verlopen, is Kouwenhoven alsnog tot „ongewenst persoon” verklaard, meldt Bloomberg.

Nederland niet op de hoogte

De Nederlandse autoriteiten wisten donderdagavond niets over een aanstaande uitzetting en benadrukten dat de beslissing van het Zuid-Afrikaanse ministerie los staat van het uitleveringsverzoek. „Het OM volgt de procedure op de voet en laat zich verder informeren door diverse instanties”, aldus de schriftelijke verklaring van het parket in Amsterdam. Kouwenhoven zelf was onbereikbaar voor commentaar.

Volgens Bloomberg heeft Kouwenhoven tien dagen om in beroep te gaan tegen de beslissing van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Zuid-Afrika. De aanklager in Kaapstad gaat er vanuit dat Kouwenhoven eind deze maand gewoon verschijnt voor het hoger beroep dat justitie heeft aangetekend tegen de eerdere uitspraak van de rechtbank om hem niet uit te leveren.

Sinds 2005 op jacht

Justitie in Nederland jaagt sinds 2005 op Kouwenhoven wegens zijn rol in de tweede Liberiaanse burgeroorlog, die duurde van 1999 tot 2003 en eindigde met de val van president Charles Taylor. Kouwenhovens houtkapbedrijf onderhield nauwe banden met Taylor. Taylor zou via de haven die Kouwenhoven beheerde wapens hebben ingevoerd die zijn gebruikt bij oorlogsmisdaden in het grensgebied tussen Liberia en buurland Guinee. Kouwenhoven heeft dat altijd ontkend en houdt vol dat de getuigen die hem tegenspreken liegen. „Dat zijn allemaal leugenverhalen’’, zei hij in gesprek met NRC.

Na zijn eerste veroordeling in 2006 sprak het gerechtshof in Den Haag hem in 2008 vrij omdat het Openbaar Ministerie de schuld van Kouwenhoven niet overtuigend zou hebben aangetoond. De getuigen zouden elkaar tegenspreken en plaatsen en tijdstippen door elkaar hebben gehaald. Nadat het Openbaar Ministerie nieuw bewijs vond, heropende het gerechtshof in Den Bosch de zaak en veroordeelde Kouwenhoven alsnog in 2017.

In gesprek met NRC gaf het Openbaar Ministerie eerder dit jaar toe dat internationale prestige van Nederland een rol speelde bij die beslissing om Kouwenhoven te vervolgen. Nederland lobbyde in die tijd om vestigingsplaats te worden voor het Internationaal Strafhof.

Justitie in Nederland en Zuid-Afrika laten doorschemeren huiverig te zijn voor een verkapte uitlevering, zoals in december 2019 wel gebeurde met de verdachte crimineel Ridouan Taghi. Hoewel Nederland geen uitleveringsverdrag heeft met het emiraat Dubai werd Taghi toch opgepakt en uitgeleverd omdat hij bij de douane zou hebben gelogen.

Advocaat Inez Weski sprak destijds over „ontvoering”. Weski is zowel de raadsvrouw van Taghi als van Guus Kouwenhoven. Weski bevestigt dat het visum van Kouwenhoven is verlopen. „Maar de rechter heeft gezegd dat mijn cliënt ook rechten heeft en er geen sprake van uitlevering kan zijn zolang het hoger beroep over de uitlevering nog loopt. Dat kan nog jaren duren.”

Lees ook: Guus Kouwenhoven kreeg negentien jaar cel, maar kan rustig verder leven in zijn gouden kooi