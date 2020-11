Hoe vormt de coronacrisis Generatie Z?



De maatschappij van de toekomst wordt niet alleen door technologie gevormd maar vooral door mensen, jónge mensen. Zij zitten nu in de bloei van hun leven verplicht binnen en op afstand van elkaar. En corona is niet de enige crisis die deze generatie jongeren voor de kiezen krijgt: straks ook een dijk van een recessie en dan hebben we het nog niet eens over de klimaatcrisis.

Hoe gaat deze combinatie van crises zijn sporen nalaten op Generatie Z? Dreigt het een verloren generatie te worden of slaan ze zich er met digitale middelen wel doorheen? Wij namen met professor Eveline Crone, dé jongerenbreinexpert van Nederland, een kijkje in het Leidse studentenleven anno 2020.