Droogbloemen zijn opeens verschrikkelijk hip

Wanneer je zelf snijbloemen kweekt, is de winter een lastige tijd om de vazen te blijven vullen. Daarom slaan veel tuiniers al in de zomer aan het bloemen drogen. Dat zorgt voor kleur in de winter, en ze halen het meest uit de bloemen die ze kweekten: die gaan, sterk afhankelijk van hoe stoffig en tochtig je huis is, maanden en soms jaren mee.

Bloemen drogen werd lange tijd gezien als een geitenwollensokkenbezigheid, net als moestuinieren. Het zal vele tuiniers met mij verbaasd hebben dat we plotseling verschrikkelijk hip zijn, met onze gedroogde koren- en strobloemen en zelfgemaakte droogrekjes. We worden om tips gevraagd, en er zijn overal droogbloemen te koop. Sommige prachtig rustiek en natuurlijk, anderen in felle kleuren gedoopt en geverfd. Ineens is er van alles te koop dat is gedecoreerd met droogbloemen: kransen, slingers, stolpen, fotolijstjes.

In de jaren 70 en 80 waren er in Nederland gespecialiseerde bloemenkwekers, wier droogbloemen de hele wereld overgingen. Die trend ging helemaal voorbij. Het werd maar muffig gevonden, die stoffige bloemen die bij je moeder en oma naast een (nu retro) schemerlamp met fluwelen kap stonden. Waar komt de opleving vandaan?

Het lijkt samen te hangen met de wens van mensen om steeds minder te willen verspillen, en zuinig te zijn, net als in de jaren 70. Een term die nu vaak wordt gebezigd is ‘slow living’. We hunkeren naar ambachtelijkheid, zijn een beetje nostalgisch, zorgen graag goed voor de natuur of willen in ieder geval het gevoel hebben dat we dit doen. De droogbloementrend lijkt daar helemaal binnen te passen.

Maar hoe duurzaam zijn die droogbloemen uit de winkel eigenlijk? Zie je een mooie aar van een pluimgras in alle kleuren van een mooie zonsondergang, dan weet je vrij zeker dat die geverfd is. Dit kan gespoten zijn in een lak, of in een verf op waterbasis. Veel bloemisten, zoals die zijn aangesloten bij het keurmerk Barometer Duurzame Bloemist verkopen deze al te kleurrijke droogbloemen niet.

Duurzaam alternatief

En hoe zit het met de niet-geverfde droogbloemen uit de schappen? Maaike Raaijmakers, projectleider bij Bionext: de brancheorganisatie van de biologische sector, schat dat minder dan 1 procent van de snijbloemen in Nederland biologisch is. Gezien de gigantische hoeveelheid droogbloemen in de schappen, is aan te nemen dat deze uit de reguliere teelt, en niet de biologische teelt komen. Toch zijn deze doordat ze het huis ook in de winter mooi houden of een goed cadeau vormen, een duurzaam alternatief voor verse bloemen. Je koopt immers niet iedere week een nieuwe bos als je huis vol droogbloemen staat. „Het biologische seizoen is nog kort, omdat we in Nederland nog geen kasteelt hebben voor snijbloemen met een keurmerk. Alles komt dus van de buitenteelt. In de winter gekochte bloemen komen van heel ver, uit de kas, of zelfs beide.”

Er zijn heel weinig gegevens bekend over hoeveel droogbloemen er verkocht worden in Nederland, waar ze vandaan komen en hoe duurzaam ze zijn. Sommige kwekers hebben bijvoorbeeld een beperkte verkoop van droogbloemen direct aan de klant naast hun reguliere teelt, en welk deel van de bloemen op de veiling al gedroogd binnenkomen wordt niet specifiek bijgehouden. Er zijn daarnaast veel pluktuinen waar je droogbloemen kunt kopen. Je kunt er rondlopen tussen de bloemen en ziet dan meteen hoe die geteeld worden. Vaak zijn die wel duurzaam, maar hebben ze geen keurmerk – deelname is voor kleine ondernemingen nogal eens te kostbaar, en ze hebben vaak een persoonlijke relatie met klanten, aan wie ze dus rechtstreeks kunnen vertellen hoe duurzaam zij te werk gaan. Kun je in de winkel of bij de bloemist niet achterhalen waar ze vandaan komen, dan kun je er nooit zomaar van uitgaan dat ze duurzaam zijn.

Eeuwige bloemen

Maar misschien staan er nu wel bloemen en planten in de tuin die je kunt knippen en drogen. Siergrassen bijvoorbeeld. Strobloemen (Helichrysum bracteatum) zijn de ideale kandidaat; ze worden weleens ‘eeuwige bloemen’ genoemd, omdat ze in de tuin al stevige, knisperende bloemen hebben die hun kleur behouden wanneer je ze droogt. Schermbloemen, zoals engelwortel, venkel, of wilde peen zijn ook geschikt, evenals hortensia’s en rozen. Vermijd bloemen met ‘sappige’ stengels, die worden slap en drogen niet goed.

Om bloemen houdbaar te krijgen hang je ze ondersteboven, op een koele, droge plek, met weinig licht. Hoe lichter ze hangen, hoe meer ze hun kleur verliezen. Ze zijn ook goed te drogen op rekjes, waar er van alle kanten lucht bij kan. Zodra ze goed droog zijn, kunnen ze geschikt worden. Gewoon maar uitproberen welke bloemen uit de tuin goed drogen, al zal je dit jaar misschien nog niet zoveel keus hebben. Zaaien van bijvoorbeeld strobloemen doe je vanaf aankomende lente, zodat je volgend jaar een rek vol kunt hangen.