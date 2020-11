‘Draagvlak voor Zwarte Piet verder afgenomen’

Het draagvlak voor een traditionele Zwarte Piet is verder afgenomen. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerde peiling die EenVandaag jaarlijks doet onder zijn opiniepanel. 55 procent van de bijna 29.000 ondervraagden vindt dat het uiterlijk van Zwarte Piet niet moet worden aangepast, vorig jaar was dat nog 71 procent. Als alternatief wordt voornamelijk de roetveegpiet geopperd.

Het tv-programma onderzoekt sinds 2013 hoe Nederlanders over Zwarte Piet denken. Het draagvlak nam tot 2017 gestaag af van ruim 80 procent naar een kleine 70 procent. Vervolgens bleef het percentage stabiel, tot de trendbreuk van dit jaar. Een deel van het panel zegt van mening te zijn veranderd nadat premier Mark Rutte afgelopen zomer stelde dat hij meer begrip heeft gekregen voor mensen die zich gediscrimineerd voelen door Zwarte Piet. Ook noemt EenVandaag de Black Lives Matter-demonstraties als mogelijke oorzaak voor het afgenomen draagvlak.

Het opiniepanel is ook gevraagd in hoeverre zij zich aan de coronamaatregelen zullen houden bij het sinterklaasfeest. Bijna een op de tien ondervraagden geeft aan pakjesavond met meer dan het nu toegestane aantal mensen te gaan vieren. 41 procent daarvan is van plan om samen te komen met meer dan vijf mensen uit andere gezinnen.