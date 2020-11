Ik sta bij het hek in het bos. Voor mij komt een dame met drie kleine hondjes binnen. „Het zijn adoptiehondjes uit Spanje, ik heb ze net”, zegt ze. Ze dansen om haar heen. Achter haar loopt een man met twee jonge kinderen. „Nou zeg”, moppert hij. Ik vraag wat er is. „Die hond”, zegt hij, en wijst naar een van de klein hondjes alsof er een ontsnapte leeuw voor hem staat. „Die gooide zand over mijn broek!” „U komt zeker niet vaak in het bos”, vraag ik. „Jawel”, zegt hij. De dame kijkt verbijsterd. „Er zijn ergere dingen in het leven”, zeg ik. „Dat is waar”, mompelt hij.

