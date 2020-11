Dicht bij huis, dicht bij de grond

Geen man kan zijn neus zo groots in een brood steken als Joël Broekaert. Staand in een eindeloze Groninger vlakte scheurt hij een tarwebol open en duwt zijn halve gelaat erin, tevreden constaterend dat Nederlandse bakkers tegenwoordig graag „een beetje nattig” bakken. Zijn hoogtepunt bereikt de broodsnuffelaar even later als hij een emmerbrood onderzoekt. Hij eet er ook van. „Dit brood heeft een afdronk!”

Emmer is, zo hadden we al geleerd, een wegens de geringe opbrengsten per hectare in onbruik geraakt oergraan. Maar de hippe Groninger graanboeren die Broekaert in zijn programmareeks Joël lokaal (KRO-NCRV) bezocht, zijn helemaal emmer-minded. Het likkebaarden van de presentator was intussen zo overtuigend dat ik mezelf de volgende ochtend al voor de toonbank hoorde vragen: „Bakker, heeft u emmer?”

Joël Lokaal blijft dicht bij huis en dicht bij de grond. Broekaert, die ook voor NRC over eten schrijft, reist van Noord-Groningen naar Zuid-Limburg met terroir als leidend begrip. In elke aflevering staat een grondsoort centraal, te beginnen met de Groningse zeeklei. De emmer die daarop groeit, bleek niet alleen geweldig brood op te leveren. Broekaert had ook een oude Serviër opgescharreld die al zijn slivovitz-kennis nu op de emmer losliet. Zijn gast had nog nooit zulke schone alcohol gedronken. Ik zag mezelf al de volgende dag bij de slijter staan om… nu ja – u begrijpt me.

Ook de beelden waren om je vingers bij af te likken. Joël lokaal liet geen kans onbenut om weidse beelden vol Groninger luchten te tonen. De muziek gaf de indruk dat er elk moment een cowboy de akkers op kon komen galopperen. Broekaert stond inmiddels te wroeten in een aardappelveld. De tv-maker mocht een emmertje piepers mee én een emmertje klei, waarna chefkok Joris Bijdendijk de aardappels grondig inpakte in hooi en zeeklei voor ze de oven ingingen. Aan het eind van de rit bikte Broekaert zijn kleibonk open en verscheen daar een eigele aardappel in het stro. Koken was een aanstekelijk jongensspel geworden.

Hoe mensen wortelen – of juist niet

Daarmee was de grondavond op NPO2 niet ten einde. Om elf uur veranderde terroir in tierra en ging het niet meer om pootaardappelen, maar om hoe mensen wortelen – of juist niet wortelen. Filmmaker Vanesa Abajo Pérez maakte een ruim anderhalf uur lang, gepijnigd portret van haar ouders, die na 45 jaar gastarbeid in Nederland zijn teruggekeerd naar Spanje: Het leven is droom. De titel verwijst naar het klassieke toneelstuk La vida es sueño van Pedro Calderón de la Barca.

De film zit vol wonderlijke beelden. Zo heeft Abajo Pérez haar ouders herhaaldelijk slapend gefilmd en zien we op zeker moment een huisvlieg de onderlip van vader Abajo verkennen – het is goed te weten dat ‘sueño’ zowel ‘droom’ als ‘slaap’ kan betekenen. Ook is er de viering van de 39ste verjaardag van de dochter, waarbij de moeder enkele gebakjes heeft gekocht omdat ze vreest dat een taart te groot zal zijn. Kaarsjes zijn er ook al niet. Om dit voor het volwassen kind enigszins te compenseren zet moeder twee lucifers rechtop in een van de gebakjes. Die blijken al opgebrand vóór men zich naar het eind van ‘Cumpleaños feliz’ heeft gezongen.

In de loop van de film wordt duidelijker hoeveel wonden er zijn geslagen in dit migrantengezin. Als tiener is de lastige Vanesa naar de nonnen in Spanje gestuurd. Daar ontrolde zich een tragedie waarover sindsdien hartstochtelijk wordt gezwegen. Je kunt zo’n verhaal in zeven minuten neerzetten. Maar Het leven is droom maakt duidelijk hoe groot de beloning kan zijn als je de tijd neemt. Soms moet een aardappel anderhalf uur in de oven voor je hem uit zijn jas van klei kunt breken.