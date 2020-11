De wekker op 7.02 uur zetten, dan was je een vrije denker

In de aula van begraafplaats Zorgvlied zat Jasper op anderhalve meter afstand van Michael. Nadat Annet hem verliet voor haar yogalerares had Michael niemand anders om mee te nemen naar de begrafenis van zijn vader. Jasper was vereerd om haar plaats in te nemen. Vanwege de maatregelen moest hij alleen komen, voor zijn vrouw was geen ruimte tussen het maximale aantal aanwezigen. Ze keken naar de kist waar Theo in lag en luisterden naar een lied dat werd afgespeeld, van André Hazes.

Dit is het achtste deel van een feuilleton van schrijver Robert Vuijsje over een samengesteld gezin in Almere en Amsterdam.

Waarom, zeg mij waarom?

Moet ik alleen staan?

Zit hier alleen, zonder vriendin

Waar moet ik heen, het heeft toch geen zin

Jasper begreep dat de tekst toepasselijk kon zijn, Theo’s vrouw was vorig jaar overleden – maar toch, André Hazes? Theo had zijn hele leven aan de universiteit gewerkt, hij was hooguit een ironische Hazes-luisteraar. Jasper probeerde te denken aan Theo en hoe hij die had meegemaakt als kind. Hij werd afgeleid door de muziek. Kon Jasper aan het gezicht van zijn vriend aflezen of dit was bedoeld als camp? Bestond zoiets op een begrafenis? Hij kon het niet goed zien. Michael droeg niet alleen een mondkapje, maar ook een donkere zonnebril.

Ineens herinnerde Jasper zich hoe Michael hem op de verjaardag zijn telefoon liet zien. Drie dagen voor zijn dood werd Theo opgenomen in het ziekenhuis. De verwachting was dat hij snel weer thuis zou komen. Om de stemming erin te houden had Michael, toen nog voor de grap, gevraagd of zijn vader vast kon doorgeven welke muziek moest worden gedraaid op zijn begrafenis. Via WhatsApp stuurde Theo een met emoji’s van doodskisten en champagneflessen geïllustreerd verlanglijstje waar verder The Cats, Manke Nelis en Plastic Bertrand op stonden. Michael had toen het liedje van André Hazes aangewezen als de enige acceptabele optie, ook al wist hij niet zeker of zijn vader het serieus had bedoeld.

De muziek was afgelopen en ze luisterden naar een speech van Michaels zus. Karin vertelde hoe plotseling het was gegaan. Een halve dag voor zijn overlijden had ze even bij hem gemogen in het ziekenhuis. De dokters dachten dat het de goede kant op ging. Haar vader was een bijzondere man, vol eigenaardigheden. En met sterke voorkeuren. Hij vond het onacceptabel om zijn wekkerradio op een rond uur te zetten. Dat was burgerlijk. Het moest altijd een tijdstip als 7.23 uur zijn, of liever nog 7.02 uur. Zo liet je zien dat je een vrije denker was.

Na Karin spraken Theo’s broer en zijn beste vriend. Ook zij vertelden dat hij zo’n bijzondere man was, vol eigenaardigheden. En dat het zo snel was gegaan. Michael was niet in staat om te spreken.

Na de toespraken liepen ze in optocht naar het graf. Een uur later stonden ze weer aan de Amstel, bij de ingang van Zorgvlied. Jasper zag dat Karin en haar kinderen alweer konden lachen. Theo’s beste vriend vertelde een anekdote over die keer dat ze met z’n tweeën naar Parijs gingen. Theo was in de Moulin Rouge het podium opgeklommen om de danseressen uit te leggen hoe ze een striptease moesten uitvoeren.

Michael zei geen woord. Jasper vroeg of hij met hem mee naar huis zou gaan. Anders was hij daar alleen.

„Weet je wat het is?” Voor het eerst sprak Michael. Zijn stem klonk schor. „Aan mijn vader zie ik het nu weer: je denkt dat die vriendschappen zo belangrijk zijn, maar het stelt niets voor. Als je oud wordt en het gaat er echt om, dan moet je hopen dat je nog een partner hebt, of wat kinderen. Al die vrienden van mijn vader, je dacht toch niet dat ze nu voor hem kwamen zorgen? Dat hij werkelijk belangrijk voor ze was?”

Jasper wist niet wat hij moest antwoorden. Moest hij weer aanbieden met Michael mee naar huis te gaan? Die kans kreeg hij niet. Michael liep alleen weg, naar zijn auto. Hij keek niet meer om.

Een half uur later was Jasper thuis, in Almere. Monique vroeg hoe het was gegaan.

„Een paar praatjes over wie hij was”, zei Jasper. „Bijna allemaal hetzelfde praatje. Het was zo’n aparte man en aan het einde ging het zo snel. En dat was het dan. Vaarwel. Die zus van Michael stond alweer te lachen.”

Monique zei dat iedereen op een verschillende manier kon reageren. Het ene was niet beter dan het andere.

„Wat als ik doodga?” vroeg Jasper. „Staan jullie dan ook te lachen op mijn begrafenis?”

„Ik beloof dat we ons allemaal een jaar lang aan een diepe depressie zullen houden, oké? Mag ik ook nog iets zeggen? Benjamins juf heeft gebeld, ze wil een Zoom-gesprek. Over dat ze hem op school niet kunnen bieden wat hij nodig heeft. Ze had het over hoogbegaafd.”

„Ook dat nog”, zei Jasper.