De series van week 46: The Liberator, Devs van Alex Garland en Industry

The Liberator

Een oorlogsserie met een opmerkelijke visuele stijl. The Liberator gebruikt een moderne versie van de animatietechniek rotoscoping. In dit geval worden beelden van acteurs gemixt met computeranimaties. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vecht een divers gezelschap onder leiding van de Amerikaanse legerofficier Felix Sparks 500 dagen lang tegen de nazi’s. Gebaseerd op het boek van Alex Kershaw. Netflix, vier afleveringen.

Devs

De eerste tv-serie van Alex Garland, maker van de veelgeprezen scifi-films Ex Machina en Annihilation. Lily en haar vriend Sergei werken beiden bij het techbedrijf Amaya. Nadat Sergei wordt gerekruteerd voor de geheime afdeling Devs verdwijnt hij. Zit het bedrijf achter de vermissing? Ziggo Movies & Series, acht afleveringen.

Industry

Deze Britse serie over de jonge medewerkers van een investeringsbank is een tip voor liefhebbers van Succession. Lena Dunham (Girls) regisseerde de eerste aflevering. Ziggo Movies & Series, zes afleveringen (wekelijks).

The Durrells in Corfu seizoen 4

Brits gezin bouwt op het eiland Corfu nieuw bestaan op. In het vierde seizoen is het 1939. Louisa (Keeley Hawes) heeft het goed met haar kinderen, maar WOII komt langzaam dichterbij. NPO Start Plus, zes afleveringen.