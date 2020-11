De Commissie wil een ‘Europese Gezondheidsunie’ om de volgende pandemie het hoofd te bieden

Je hoorde het opvallend vaak dit voorjaar. Het coronavirus glipte steeds meer landen binnen, de Europese grenzen sloten één voor één en voorraden medicijnen en hulpmiddelen droogden op. En opeens vroegen mensen zich over het hele continent af: waar is de Europese Unie?

Het eerlijke – en pijnlijke – antwoord was dat Brussel weinig tot niets over gezondheidszorg te zeggen heeft. Maar acht maanden na het begin van de grootste gezondheidscrisis die de EU ooit trof, ziet Brussel nu een kans daaraan iets te veranderen.

Woensdag presenteerde de Europese Commissie een beleidspakket dat moet leiden tot een ‘Europese Gezondheidsunie’. De plannen zijn ambitieus en dreigen juist daarom op verzet te stuiten. Traditioneel voelen lidstaten er niets voor bevoegdheden over te dragen of bemoeienis vanuit Brussel uit te breiden naar nieuwe terreinen.

Grensoverschrijdend

Tegelijk is het altijd juist in tijden van crisis dat de EU (kleine) stapjes zet. En het afgelopen jaar toonde Europa in elk geval dat een pandemie zich lastig binnen landsgrenzen laat bestrijden. „De gezondheidssituatie in één lidstaat is erg afhankelijk van die in andere”, aldus Eurocommissaris Stella Kyriakides woensdag. „Om de negatieve effecten daarvan te minimaliseren moeten we samenwerken.”

De Europese plannen richten zich niet op de huidige pandemie maar op de volgende. Ondenkbaar is zo’n nieuwe gezondheidscrisis allerminst: de Commissie wijst erop dat biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en globalisering de risico’s op ziekte-uitbraken vergroten. Geconfronteerd met een verouderende bevolking moer Europa zich daarop beter voorbereiden.

Ze stelt daartoe voor zowel het Europese Centrum voor Infectiebestrijding (ECDC) als het Europees Medicijnagentschap (EMA) te versterken. Beiden moeten daarvoor meer geld, mankracht én bevoegdheden krijgen. Het ECDC – opgericht na de SARS-uitbraak in 2002 en tot dit jaar nauwelijks bekend – bleek in de coronacrisis volstrekt niet toegerust om van betekenis te zijn.

Forsere aanbevelingen

Een sterker ECDC moet in de toekomst forsere aanbevelingen doen aan lidstaten over de voorbereiding op en de aanpak van een crisis. Lidstaten worden daartoe verplicht gegevens aan te leveren over besmettingen, maar ook over ziekenhuiscapaciteit en zorgpersoneel. Ook stellen ze ‘pandemie voorbereidingsplannen’ op, die door de Commissie samen met het ECDC regelmatig zullen worden getoetst.

Het EMA, dat sinds vorig jaar in Amsterdam is gevestigd, moet de beschikbaarheid van medicijnen in Europa in kaart gaan brengen en het risico op tekorten monitoren. Daarnaast moet ze ook advies gaan geven over medicijnen bij de behandeling of preventie van een ziektes die de crisis veroorzaken.

De Commissie benadrukt met de plannen binnen de lijntjes van het EU-verdrag te kleuren. Dat betekent ook dat het een zachte heelmeester blijft: adviezen zijn niet-bindend en op bijvoorbeeld de capaciteit van een zorgsysteem heeft ze geen invloed. „We zijn niet naïef”, aldus een EU-ambtenaar woensdag. „We gaan een virus niet bestrijden met wetgeving.”

‘Geen meerwaarde’

Toch zullen de plannen zeker niet zonder meer omarmd worden door lidstaten. Op het terrein volksgezondheid hebben overheden tot nu toe nauwelijks iets met Europa van doen gehad en zelfs de geringste afstemming zal met argusogen worden bekeken. Ook premier Mark Rutte onderstreepte onlangs nog dat de EU bij de bestrijding van een acute gezondheidscrisis „geen meerwaarde” heeft.

Dan zijn er nog de culturele verschillen, en niet alleen in mondkapjesrichtlijnen of smaken lockdown. Ook ‘echte’ medische beslissingen verschillen per lidstaat: hoe snel krijg je een medicijn voorgeschreven? Wat is de afweging bij het doorbehandelen van oude en zwakke patiënten?

Toch wil de Commissie de nieuwe gezondheidsunie uiteindelijk uitbouwen. Onder meer met de oprichting van een nieuwe Europees gezondheidsinstituut gemodelleerd naar het Amerikaanse Barda, waar onderzoekers samen met de farmaceutische industrie werken aan vaccins en medicijnen.

Voor de plannen serieus worden volgen het komend jaar nog vele onderhandelingen, met het Europees Parlement en de lidstaten. En mocht de pandemie inmiddels iets geluwd zijn dan is de bekende vraag hoeveel zin overheden nog hebben zich voor te bereiden op de vorige crisis.