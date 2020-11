De basisverzekering wordt duurder

De prijs van de zorgpremie maakt een sprong omhoog. Verzekeraar CZ verhoogt de premie van z’n basisverzekering met 8,65 euro naar 129,60 per maand. Verzekeraar VGZ verhoogt de premie van de basisverzekering met 4,50 naar 124,45 euro. Bij VGZ gaat het om een stijging van meer dan vijftig euro per jaar, bij CZ meer dan honderd euro.

Uiterlijk donderdag moeten verzekeraars hun premie bekendmaken. Bij alle grote verzekeraars wordt een stijging verwacht. Het ministerie van Volksgezondheid had op Prinsjesdag al aangekondigd dat de premies zouden stijgen.

CZ wijst op de stijging van zorgkosten als oorzaak voor de hogere premie. Vooral de lonen in de zorg zijn afgelopen jaar flink gestegen. Ook kwamen er meer dure geneesmiddelen. Vergrijzing speelt ook mee, net als de impact van het coronavirus.

Zowel CZ als VGZ zet een deel van de eigen reserves in om de premie niet te hard te laten stijgen. CZ zet ruim 100 miljoen van zijn reserves in.

In september werd de nieuwe premie van de wat kleinere zorgverzekeraar DSW al bekend. Deze stijgt met 6,50 naar 124,50 euro per maand. Ook DSW schrijft dat toe aan de stijgende lonen in de zorg en dure nieuwe geneesmiddelen.

Corona

De impact van de coronacrisis op de premie valt volgens de zorgverzekeraars mee. Verzekeraars en ziekenhuizen hebben afgelopen zomer afspraken gemaakt over hoe die kosten worden betaald. Bovendien werden door corona weliswaar veel extra zorgkosten gemaakt, maar tegelijk werd veel normale zorg niet geleverd. Daardoor is het effect van het coronavirus op de zorgpremie volgens de verzekeraars nog beperkt.

Komende jaren blijven de lonen in ziekenhuizen stijgen en komen er dure geneesmiddelen voor nog meer ziektes op de markt. Ook de vergrijzing zet door. En veel door corona uitgestelde zorg moet alsnog worden ingehaald. Vermoedelijk wordt het daardoor steeds lastiger om de stijging van de zorgpremie beperkt te houden.