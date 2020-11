Couppleger en voormalig president van Ghana Jerry Rawlings overleden

De voormalige president van Ghana Jerry John Rawlings is donderdagochtend op 73-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de BBC. Volgens lokale media is hij na een kort ziekbed in een ziekenhuis in de Ghanese hoofdstad Accra gestorven. Het is niet bekend aan welke ziekte hij leed. De Ghanese regering heeft een week van nationale rouw afgekondigd.

Luchtmachtpiloot Rawlings had in de jaren zeventig en tachtig de leiding bij twee staatsgrepen in Ghana. In 1979 maakte hij met zijn Armed Forces Revolutionary Council (AFRC) een einde aan het militaire bewind het Supreme Military Council (SMC). Hierop kwam een burgerregering aan de macht. In de maanden na de coup liet Rawlings meerdere hooggeplaatste regeringsfunctionarissen en rechters van het vorige regime executeren.

Mensenrechtenschendingen

In 1981 volgde een tweede coup, die de AFRC pleegde omdat de zittende regering te zwak zou zijn en de economie op instorten zou staan. Bij deze coup greep Rawlings zelf de macht en in de jaren die volgden werd Ghana geregeerd door een militaire junta onder zijn leiding. Ook na de coup vonden meerdere van Rawlings politieke tegenstanders het graf, hoewel zij anders dan in 1979 niet in het openbaar geëxecuteerd werden.

Elf jaar na de coup vonden voor het eerst in jaren weer verkiezingen plaats met meerdere partijen, die Rawlings won. Daarmee werd hij president van Ghana. Zijn vooraf afgesproken maximale termijn liep in 2001 af, waarna hij met pensioen ging. Onder Rawlings groeide de Ghanese economie flink en kwam er een einde aan een lange periode van staatsgrepen.

Enerzijds wordt Rawlings geëerd omdat hij zich uitsprak tegen corruptie en er onder zijn leiding politieke stabiliteit en meer veiligheid kwam in Ghana. Anderzijds wordt hij beschuldigd van mensenrechtenschendingen. Niet alleen liet hij zijn politieke tegenstanders ombrengen, volgens tegenstanders maakte hij zich ook schuldig aan marteling en corruptie.