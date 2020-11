Vorige week voor zevende keer op rij oversterfte

Ook gedurende de eerste golf van het coronavirus was een wekelijkse trend van oversterfte te zien. Van begin mei tot eind september was er juist een trend van ondersterfte te zien, met uitzondering van de zeer warme dagen tijdens de zomer.

Ook in de periode voorafgaand aan vorige week was er sprake van oversterfte. Tussen 26 oktober en 1 november overleden 3.644 mensen, wederom ruim zevenhonderd meer dan verwacht. Tussen 19 en 25 oktober stierven 3.450 mensen, zeker zeshonderd meer. In de weken daarvoor stelde het CBS vast dat er respectievelijk vierhonderd, honderdvijftig, tweehonderd en honderd meer doden vielen dan normaal.

Voor de zevende week op rij was vorige week sprake van oversterfte. Er overleden honderden mensen meer dan verwacht gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. Tussen 2 en 8 november overleden naar schatting 3.630 mensen, ruim zevenhonderd meer diezelfde week in andere jaren. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag. De oversterfte houdt waarschijnlijk verband met de tweede golf van het coronavirus, al is niet met zekerheid te zeggen hoeveel extra levens deze heeft geëist.

Zo’n driekwart van alle Nederlandse bioscopen, theaters en zwembaden is op de been gehouden door het tweede steunpakket. Dit soort bedrijven deden ook veelvuldig een beroep op de eerste regeling. Veel tandartspraktijken, winkels in optische artikelen en kappers deden bij de eerste steunregeling wel een aanvraag, maar de tweede keer niet meer. Dit komt hoofdzakelijk doordat deze bedrijven tijdens de lockdown in het voorjaar moesten sluiten, maar daarna wel weer klanten konden verwelkomen.

Uit de cijfers van CBS blijkt dat in totaal 110.000 mkb-bedrijven (met twee tot 250 werknemers) tot eind september steun ontvingen uit één of beide pakketten. Daarvan deed 40 procent een beroep op beide regelingen; 57 procent alleen op de eerste en 3 procent alleen op NOW-2. De meeste bedrijven die gebruik maakten van de regeling zijn actief in de horeca, handel, cultuur of verhuur.

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzocht het CBS welke zogeheten mbk’s, met 2 tot 250 werknemers in dienst, gebruikmaakten van de NOW-2 regeling. Vooral in de cultuursector, sport en recreatie zijn beide regelingen vaak aangevraagd.

Meer vacatures en meer banen in derde kwartaal 2020

Eind september waren in Nederland 216.000 openstaande vacatures, 16.000 meer dan een kwartaal eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze vrijdag. De toename volgt op twee kwartalen van sterke afname, veroorzaakt door de coronacrisis. Waar eind 2019 een recordaantal van 286.000 vacatures openstond, liep dit in de eerste helft van het jaar terug tot zo’n 200.000: een daling van 30 procent.

In het derde kwartaal nam het aantal vacatures in vrijwel alle bedrijfstakken toe, maar het kwam nergens terug op het niveau van eind 2019. De toename van het aantal vacatures was het grootst in de zorg en de handel. Ook bedrijfstakken als de bouw en de horeca hebben weer meer mensen nodig. De meeste vacatures die eind september openstonden, zijn voor arbeidsplaatsen in de handel (42.000), de zorg (38.000) en de zakelijke dienstverlening (34.000).

Ook de werkgelegenheid is het afgelopen kwartaal opgelopen. Er waren in het derde kwartaal 10.727.000 banen: 1,6 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2020. Dit is de grootste toename die het CBS ooit heeft vastgesteld. De groei is te verklaren door de recordafname in de twee kwartalen daarvoor - eveneens het gevolg van de coronacrisis.

Tot slot is op het vlak van de werkloosheid een verandering waarneembaar. In het tweede en derde kwartaal van dit jaar nam het aantal werklozen sterk toe met respectievelijk 72.000 en 70.000. Vorig kwartaal waren in totaal 419.000 mensen in Nederland werkloos: 4,5 procent van de beroepsbevolking. Ter vergelijking: in maart lag dat percentage nog op 2,9 procent.