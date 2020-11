Bankfilialen worden door het videogesprek nog sneller overbodig

Twintig bezoekers, waarvan de meesten alleen geld uit de geldautomaat komen halen. Dat is de score na rond lunchtijd een uur lang klanten tellen bij een filiaal van de Rabobank in het stadshart van Nieuwegein. Alleen een handjevol oudere klanten loopt verder het pand in, naar de drie medewerkers achter de met plastic schermen uitgeruste balies.

De Rabobank heeft besloten om het aantal filialen de komende jaren verder omlaag te brengen, zo lekte donderdagochtend uit via Het Financieele Dagblad. Vóór de uitbraak van corona had de bank 335 filialen, over een paar jaar zullen dat er nog maar 100 tot 150 zijn, bevestigde een woordvoerder van de bank.

De al jaren teruglopende toeloop in de filialen, die verder is uitgehold door de coronapandemie, is een belangrijke reden voor de ingreep. Volgens de baliemedewerkers in Nieuwegein was het deze druilerige donderdag rustiger dan normaal. Maar ook op andere dagen is goed te merken dat steeds meer klanten hun bankzaken via de bankapp regelen, vertelt een van de medewerkers, die niet met haar naam in de krant wil. „Daar hou je een vestiging niet voor open, dat snap ik.”

Alleen voor ingewikkeldere vragen, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een hypotheek, willen klanten nog persoonlijk contact. Maar ook dat gebeurt steeds minder aan een bureau in een filiaal: mede door corona heeft het videogesprek met de bank een hoge vlucht genomen. „Alles wordt anders door de opkomst van online”, zegt de medewerkster, die al achttien jaar voor de bank werkt, in een van de spreekkamers. „En wij moeten meebewegen.”

De sluiting van bankfilialen gaat waarschijnlijk ten koste van het aantal banen

Of de vestiging in Nieuwegein open zal blijven, is nog niet bekend. Welke filialen precies dicht gaan, moet nog worden besloten, op basis van de klantdichtheid in het verzorgingsgebied. „En onze vuistregel is ook dat onze klanten met de auto in twintig minuten bij een filiaal moeten kunnen zijn”, aldus de woordvoerder.

De sluitingen gaan waarschijnlijk ook ten koste van het aantal banen, al denkt de bank dat het de meeste medewerkers die achter de balie staan kan behouden. Zij kunnen aan de slag bij de telefonische klantenservice, of worden ingezet als mobiele adviseur. Dat zijn medewerkers van de bank die bij oudere of zieke klanten thuis langsgaan, voor advies of hulp bij online bankieren. Tijdens de pandemie zijn de baliemedewerkers daar al vaker voor ingezet.

Veel kleiner netwerk

De Rabobank snijdt al jaren in het aantal vestigingen: in 2010 had de bank er nog meer dan duizend. Daarin is het niet de enige. ING telde volgens onderzoeksbureau Locatus begin deze maand 112 filialen, tien jaar terug waren dat er 244. Het aantal ABN Amro-kantoren daalde in diezelfde periode van 511 naar 112.

De sluitingen hebben niet alleen te maken met de populariteit van online bankieren. Banken moeten mogelijkheden zoeken om de winstmarge op peil te houden. Dat is nodig omdat de voornaamste inkomstenbron onder druk staat door de lage rentes: de winst die wordt gemaakt op het verschil tussen de rentes op het in bewaring genomen spaargeld en de rentes op leningen en hypotheken. Omdat nieuwe inkomstenbronnen aanboren moeizaam gaat, kijken banken naar manieren om de kosten verder kunnen verlagen.

Het sluiten van filialen is dan een makkelijke keuze, zeker omdat door corona nog meer klanten zijn overgestapt op de app. „Bij veel mensen zijn de ogen geopend dat online bankieren niet zo moeilijk is”, zegt de medewerkster uit Nieuwegein. Daar helpt ze zelf ook aan mee: zij en haar collega’s geven aan de balie veel cursussen online bankieren.