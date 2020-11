Autocraten hebben liever Trump dan Biden

Het was even slikken voor de sterke mannen van de wereld, toen vorig weekend bleek dat Joe Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen had gewonnen. Anders dan onder president Trump, die zelden blijk gaf van enige interesse in democratische waarden, zal het onder diens opvolger niet langer stil blijven in Washington, wanneer zij weer eens politieke tegenstanders zonder vorm van proces in de cel laten gooien.

Zelf wond Biden er dit voorjaar in een artikel in Foreign Affairs getiteld ‘Waarom Amerika weer moet leiden’ geen doekjes om: „Ik zal er voor zorgen dat het Witte Huis weer de grote verdediger is – niet de voornaamste aanvaller – van de pijlers en instellingen van onze democratische waarden”, schreef hij in het gezaghebbende maandblad. „Van respect voor persvrijheid tot het beschermen en garanderen van het heilige stemrecht, tot het hooghouden van de rechterlijke onafhankelijkheid.”

De machtigste autocraten in de wereld, De Russische president Vladimir Poetin en de Chinese leider Xi Jinping, hebben zich nog altijd niet verwaardigd Biden met zijn zege te feliciteren. Ook de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, zelf wel democratisch verkozen, wacht nog af.

Met belangstelling volgen deze leiders met welke kunstgrepen Trump aan de macht probeert te blijven, trucs waarmee zij zelf te zijner tijd wellicht hun voordeel kunnen doen.

Andere buitenlandse Trump-vrienden beseften echter dat het tijd werd de bakens te verzetten. Als eerste Arabische leider meldde zich de Egyptische leider, generaal Abdel Fatah al- Sisi, met een gelukwens voor Biden. Sisi, door Trump vorig jaar nog aangeduid als „mijn favoriete dictator”, had het zekere voor het onzekere genomen door kort voor de Amerikaanse verkiezingen alvast honderden politieke gevangenen vrij te laten, onder wie vijf familieleden van een Egyptisch-Amerikaanse activist die Biden zelf onlangs uitdrukkelijk had genoemd.

Aarzelende wensen van MBS

Ook de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman (MBS) en zijn vader, koning Salman, wensten Biden aarzelend geluk. Dat deden ze in het besef dat Biden hun land een jaar geleden nog aanduidde als een „paria”, mede wegens de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi door Saoedische agenten en de Saoedische betrokkenheid bij de omstreden oorlog in Jemen.

Trump daarentegen vereerde Saoedi-Arabië in 2017 met zijn eerste buitenlandse bezoek als president en bleef de kroonprins steeds de hand boven het hoofd houden, ook toen die wegens de Khashoggi-affaire in het nauw raakte. Zolang de Saoediërs maar volop Amerikaanse wapens bleven kopen, gaf Trump geen kik. Biden kondigde echter vorig jaar al in een debat aan: „Ik zou heel duidelijk maken dat we hen in feite niet meer wapens zouden verkopen.” Het lijkt geen toeval dat Saoedische functionarissen deze week plotseling reppen van de mogelijke vrijlating van vrouwelijke activisten voor burgerrechten. Later werd dit echter weer ontkend.

Pas na dagen aarzelen kwamen er uit Ankara gelukwensen van de Turkse president Tayyip Erdogan, die niet naliet Trump te bedanken, zoals ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, eveneens een groot Trump-fan, dat eerder had gedaan.

Ook de Britse premier Boris Johnson, weliswaar geen autocraat maar wel een populist waarin Trump zelf een „Britain Trump” ontwaarde, feliciteerde snel Biden. Hij probeerde er goede sier mee te maken dat Biden hem als een van de eerste buitenlandse leiders belde. Trump had in 2016 na zijn verkiezing Erdogan en Sisi eerder gesproken dan de toenmalige Britse premier, Theresa May. Dat Biden Johnson eerder „een fysieke en emotionele kloon van Trump” had genoemd, liet Johnson onvermeld.

Minder kritiek op repressie

Zolang ze een geestverwant in het Witte Huis wisten, bekommerden autocraten als Poetin, Xi, de Noord-Koreaanse Kim Jong-un, MbS en Sisi zich steeds minder om kritiek op hun repressieve praktijken. Trump was bij voorbeeld hard tegen China in handelskwesties maar over Chinese repressie in Hongkong of later tegen de Oeigoeren maakte hij zich niet druk. Met Kim sprak hij liever over raketten en kernwapens dan over de treurige staat van de mensenrechten. Ook Sisi en MbS werden steeds driester in het oppakken van mensen die ook maar het geringste tegengeluid lieten horen. Kritiek van kleinere landen en ngo's was er nog wel maar die legden de heersers zonder problemen naast zich neer.

Ook democratisch verkozen populistische leiders met autocratische neigingen als Erdogan, Bolsonaro, de Hongaarse premier Viktor Orban, Netanyahu, de Filippijnse president Rodrigo Duterte en de Indiase premier Narendra Modi voelden zich vrij om hun greep op onafhankelijke democratische instituties, zoals het justitiële apparaat, steeds verder te versterken. Trumps ambassadeur in Boedapest verdedigde bijvoorbeeld Orbans inspanningen op dat terrein. In dit klimaat kon Poetin in 2019 zelfverzekerd in de Financial Times verklaren dat de liberale democratie, het model dat de meeste westerse landen tot norm hadden verheven, „verouderd” was.

„Trumps nederlaag is om twee redenen belangrijk. Hij verschafte dit soort autocratische leiders legitimiteit en politieke steun door ze met alle égards in het Witte Huis uit te nodigen en niet lastig te vallen over kwesties als mensenrechten”, zegt Kenneth Roth, directeur van Human Rights Watch telefonisch. „Bovendien doet Trumps verlies er toe doet omdat het bewijst dat zo’n autocratische populist als hij kán verliezen. Het prikt de mythe door dat de opkomst van de autocraten onvermijdelijk en onstuitbaar is.”

Tegelijk constateert ook Roth dat het een illusie is te denken dat de populistische autocraten nu overal zijn uitgespeeld. „De omstandigheden waarvan zij profiteren door gevoelens van angst over economische veranderingen en nationalistische gevoelens te bespelen zijn er nog steeds. Bidens overwinning is duidelijk een stap in de juiste richting. Maar een panacee is het niet.” Bovendien is het afwachten of Biden even principieel democratisch blijft als hij eenmaal in het Witte Huis zit. Ook hij zal het hoofd moeten bieden aan de wapenlobby en anderen die van hem verwachten dat hij Amerikaanse arbeidsplaatsen verdedigt.

Toch zal er in Washington een andere wind waaien. Nergens blijkt dat beter uit dan uit het feit dat Biden al heeft aangekondigd volgend jaar een ‘topconferentie van democratieën’ te willen organiseren. Een aanzienlijk deel van de buitenlandse vriendenkring van Donald Trump zal daar waarschijnlijk niet welkom zijn, omdat hun landen zelfs met de beste wil van de wereld niet als democratisch kunnen worden aangemerkt. En dat zal steken. Roth: „Zelfs leiders als Poetin hebben het gevoel dat ze zich moeten legitimeren via verkiezingen, al manipuleren ze die volledig."