Ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag beschoten

De ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag is donderdagochtend rond 06.00 uur beschoten. Dat heeft de politie bevestigd. Er zijn volgens de politie geen gewonden gevallen bij de beschieting van het pand aan de Koninginnegracht, even ten noorden van het stadscentrum.

Bij het ambassadegebouw zijn „meerdere kogelhulzen” gevonden, aldus de politie. In een aantal ruiten zitten kogelgaten. Over de dader of daders en een motief is nog niks bekend. De politie doet momenteel onderzoek en roept getuigen op zich te melden.