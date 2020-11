AIVD: Iraans-Nederlandse activisten riskeren ontvoering buiten EU

Inlichtingendienst AIVD waarschuwt dat Iraans-Nederlandse activisten het risico lopen op ontvoering naar of uitlevering aan Iran wanneer ze buiten Europa reizen. Tegen het VPRO-programma Argos zegt de AIVD donderdag dat in Europa woonachtige Iraniërs die kritisch zijn op het regime gevaar lopen als ze naar landen gaan die „onder invloedssfeer van de Iraanse diensten” vallen. „Het is van belang dat mensen uit de Iraanse gemeenschap in Nederland zich bewust zijn van het risico dat zij in deze landen ontvoerd of gearresteerd kunnen worden en vervolgens in Iran berecht worden.”

De AIVD reageert tegenover Argos op de recente verdwijning van een Zweeds-Iraanse verzetsstrijder. De man reisde in oktober van Zweden naar Turkije, waar hij werd opgepakt. De Turken leverden hem volgens Zweedse media uit aan Iran. Daar kan hij de doodstraf krijgen. De activist is lid van de Iraanse verzetspartij ASMLA, die streeft naar een onafhankelijke staat in de Iraanse provincie Khoezistan. Iran bestempelt de groepering als een terroristische organisatie die nauwe banden onderhoudt met Saudi-Arabië. In Nederland wonen ook ASMLA-leden.

Ook op Europees grondgebied zit Iran achter ASMLA-leden aan. Dat bleek vorig jaar toen minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) wees op twee liquidaties van Iraniërs op Nederlands grondgebied. De AIVD beschikte over „sterke aanwijzingen” dat Teheran verantwoordelijk was voor deze moorden, in Den Haag en Almere. Bij een van de liquidaties kwam Ahmad Mola Nissi, mede-oprichter van ASMLA, om het leven. Volgens Argos houdt de Iraanse geheime dienst al langer Europese en Nederlandse leden van de groepering in de gaten.

Arrestatie Delft

Vier ASMLA-leden zijn verdachten in terrorismezaken in Nederland en Denemarken. Een van hen is Eisa S., die vorig jaar werd gearresteerd in Delft. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van betrokkenheid bij terroristische aanslagen in Iran. Na huiszoekingen bij S. werden telefoons in beslag genomen. Ook werd zijn werkruimte in Rijswijk onderzocht. In het kantoorpand maakte S. televisieprogramma’s voor ASMLA.

In februari ontbood minister Blok de ambassadeur van Saoedi-Arabië, vanwege een vermoedelijke link met ASMLA. Drie leden van de groepering die in Denemarken werden gearresteerd, zouden volgens de Deense autoriteiten spionageactiviteiten hebben uitgevoerd voor de Saoedische inlichtingendienst. Waarschijnlijk hadden ze Iraanse doelwitten op de korrel.