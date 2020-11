Advocaat-generaal Europees Hof: lidstaten moeten verdachten naar Polen blijven sturen

De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie ziet geen reden om het overleveren van álle verdachten en veroordeelde criminelen aan Polen te staken. De rechtbank in Amsterdam had het Hof in juli gevraagd of de steeds verdergaande ontmanteling van de onafhankelijke rechtspraak in Polen geen reden is om te vrezen voor de garantie op een eerlijk proces voor iedereen die daar voor de rechter moet verschijnen.

De advocaat-generaal – wiens mening vrijwel altijd wordt gevolgd door de rechters van het Hof – vindt echter dat een verzoek onder het Europees Arrestatiebevel (EAB) alleen mag worden afgewezen als kan worden aangetoond dat in het specifieke geval reden is om aan te nemen dat een proces niet fair zal verlopen. Dat kan zo zijn als directe politieke bemoeienis met de zaak wordt gevreesd. Maar het „kan niet zover reiken dat de uitvoering van elk EAB van een rechter van de lidstaat waar die structurele en fundamentele gebreken zijn geconstateerd automatisch dient te worden geweigerd”, aldus de conclusie die donderdag gepubliceerd werd. De uitspraak volgt later dit jaar.

Wederzijds vertrouwen

De advocaat-generaal volgt hiermee een oordeel van het Hof in Luxemburg uit 2018. Toen werd besloten dat overlevering alleen gestaakt mag worden wanneer een individuele verdachte „reëel gevaar loopt dat zijn grondrecht op een eerlijk proces zal worden geschonden”.

Binnen de Europese Unie geldt de basis van wederzijds vertrouwen bij het overdragen van verdachten tussen de lidstaten. Rechters in het uitvoerende land hoeven bij een EAB niet uitvoerig te onderzoeken of iemand een eerlijk proces kan verwachten.

Zuivering rechterlijke macht

In Polen regeert sinds 2015 de partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), die als voornaam doel heeft om de rechterlijke macht te „zuiveren”. Door concrete ‘hervormingen’, zoals het politiek benoemen van rechters en het disciplinair straffen van hen die kritiek hebben, is de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aangetast. Rechters in andere lidstaten aarzelen daarom bij overleveringsbesluiten die voorheen een formaliteit waren. Het is voor hen nauwelijks te toetsen of de rechters waar een individuele verdachte in Polen mee te maken zal krijgen nog onafhankelijk zijn.

De internationale rechtshulpkamer van de rechtbank in Amsterdam vond dat de situatie in Polen sinds het oordeel uit 2018 dusdanig verslechterd was, dat het een nieuw zogenoemd prejustitieel advies vroeg aan het Europees Hof. De opinie van de advocaat-generaal donderdag maakt de kans daarop klein.

Schadelijke gevolgen

Volgens de advocaat-generaal zou het weigeren van alle EABs schadelijke gevolgen hebben. Het zou „waarschijnlijk leiden tot het onbestraft blijven van een groot aantal strafbare feiten en daarnaast ook afbreuk kunnen doen aan de rechten van slachtoffers”. Bovendien maakt het de Poolse rechters die wel onafhankelijk zijn nog kwetsbaarder. Een totale overleveringsblokkade zou „kunnen worden opgevat als een afkeuring van het professionele werk van alle Poolse rechters”. De „structurele of fundamentele gebreken met betrekking tot de onafhankelijkheid van Poolse rechters” betekenen niet „dat deze rechters geen rechter meer zijn”.

Een opschorting van alle overleveringen kan volgens de advocaat-generaal alleen als de Europese Raad constateert dat een lidstaat de „waarden van de rechtsstaat waarop de Unie is gebaseerd, ernstig en voortdurend schendt”. Polen heeft in de Europese Raad in ieder geval Hongarije als medestander om te voorkomen dat zo’n constatering ooit gedaan zal worden. In de Europese Unie ontbreken de politieke wil en de middelen om Polen op een andere manier aan te pakken vanwege de schade aan de rechtsstaat, al wordt geprobeerd om aan toekomstige Europese fondsen een rechtsstaatclausule te verbinden.

