Zeker 10.000 Ethiopiërs naar Soedan gevlucht na geweldsuitbraak

Afgelopen week zijn in Soedan zeker 10.000 Ethiopiërs aangekomen die op de vlucht zijn geslagen voor het oplaaiende geweld in de noordelijke Tigray-regio. Dat heeft een functionaris van de Soedanese regering woensdag tegen persbureaus Reuters gezegd.

Het aantal Ethiopiërs dat zijn toevlucht zoekt in het buurland zal de komende tijd nog fors oplopen, zegt een Soedanese vluchtelingenorganisatie tegen Reuters. De organisatie waarschuwt voor een „ernstige humanitaire situatie” omdat Soedan de toestroom van Ethiopiërs niet aankan. Er zijn tekorten aan voedsel, onderdak en medische voorzieningen. Het land houdt rekening met nog eens 200.000 extra vluchtelingen de komende dagen.

Sinds vorige week is het extreem onrustig in de regio Tigray, waar het Ethiopische leger vecht tegen rebellen van de Tigray People’s Liberation Front. Vorige week zouden luchtaanvallen op militaire doelen van het rebellenleger zijn uitgevoerd, nadat de TPLF volgens de regering een militaire basis had aangevallen. Bij de gevechten en luchtaanvallen zijn honderden mensen om het leven gekomen.

De Verenigde Naties en Afrikaanse Unie hebben opgeroepen tot een staakt-het-vuren, maar experts vrezen dat premier Abiy Ahmed de rebellenleiders volledig wil verdrijven. De regering van Abiy zei eerder dat vredesbesprekingen alleen mogelijk zijn als de rebellen hun leiders uitleveren en gijzelaars vrijlaten. Er wordt internationaal gevreesd dat het conflict in Ethiopië, met 109 miljoen inwoners, de hele de Hoorn van Afrika zal doen ontregelen.