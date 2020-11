Wielrenner Groenewegen tot mei geschorst vanwege sprintcrash

Wielrenner Dylan Groenewegen wordt voor negen maanden geschorst vanwege zijn aandeel in de valpartij waarbij landgenoot Fabio Jakobsen in augustus ernstig gewond raakte. De schorsing geldt vanaf de dag van het ongeval, zodat Groenewegen tot 7 mei volgend jaar geen officiële wedstrijden mag rijden. Dat heeft de internationale wielerunie UCI woensdag bekendgemaakt.

Begin augustus week Groenewegen van zijn lijn af tijdens de massasprint in de eerste etappe van de Ronde van Polen. Daardoor belandde Jakobsen met een snelheid van 80 kilometer per uur in de hekken. De Nederlands kampioen vloog door de afzetting heen en raakte ernstig gewond aan zijn gezicht. Groenewegen heeft toegegeven dat hij geen rechte lijn aanhield tijdens de bewust sprint, een overtreding van de UCI-regels. Hij werkte mee aan het onderzoek en accepteert de schorsing, meldt de wielerunie.

Groenewegen betuigde woensdag op Instagram nogmaals zijn spijt over het ongeluk. „Tijdens de sprint ben ik van mijn lijn ben afgeweken. Dat spijt me, want ik wil een faire sprinter zijn”, aldus de wielrenner. „Ik volg het nieuws van Fabio’s herstel op de voet. Ik kan alleen maar hopen dat hij op een dag weer volledig zal kunnen terugkeren.” Groenewegen is „blij” dat er nu duidelijkheid is over zijn schorsing.

Jakobsen herstelt nog altijd van zijn verwondingen. Hij heeft een bottransplantatie ondergaan om zijn boven- en onderkaak te herstellen en krijgt volgend jaar een nieuw gebit. Bij de valpartij raakte hij al zijn tanden kwijt. Jakobsen hoopt binnen een paar weken weer op de fiets te kunnen stappen om te trainen.