In Chimoré vinden ze het een eer dat Morales weer thuis is

‘Evo! Papa Evo!”, klinkt het uit de kelen van duizenden mensen. Inheemsen, boeren, vrouwen met lange vlechten en wijde rokken, en kinderen met vlaggen van Morales in de hand zijn er deze woensdag massaal op uitgetrokken om hun leider te verwelkomen. Ze proberen een glimp op te vangen van de Boliviaanse socialistische ex-president Evo Morales als hij in een stoet het stadje Chimoré binnentrekt. Even daarvoor is hij per helikopter op het lokale vliegveld aangekomen.

Een in het wit gestoken Morales roept de menigte toe: „Onze tegenstanders mogen dan een coup gepleegd hebben, ik ben weer thuis! Viva Bolivia!” Boven hem wappert de veelkleurige wiphala-vlag, het symbool van de inheemsen van de Andes.

Exact een jaar geleden ontvluchtte Morales zijn land vanuit dit gebied: El Tropico, de tropische warme regio in de centrale provincie Chapare, bekend om zijn florerende cocateelt. Het staat er vol bananen- en ananasbomen. Na vermeende verkiezingsfraude in 2019 – Morales claimde in de eerste ronde te hebben gewonnen, maar dat werd betwist door zijn tegenstanders en aanvankelijk door de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) – braken rellen en hevige protesten uit. Morales verloor daarop de steun van het leger en de politie en sloeg op de vlucht.

Hier, in Chimoré, zocht Morales aanvankelijk noodgedwongen zijn onderkomen: tussen de campesinos (boeren) en de inheemsen. De provincie Chapare was waar hij opgroeide, waar hij leider van de cocaboeren werd. En via de vakbond daar schopte hij het uiteindelijk tot de eerste inheemse president van Bolivia, in 2006. Maar ook hier werd zijn verblijf onhoudbaar, en moest hij het land ontvluchten. „Een traumatische ervaring voor ons, ik heb dagenlang gehuild”, zegt straatverkoopster Mercedes Garcia terwijl ze haar door de zon bezwete gezicht schoonveegt.

Een jaar na zijn vlucht, waarin Morales in ballingschap zat in Mexico en Argentinië en in zijn thuisland intussen een rechtse interim-regering de macht overnam, zette Morales afgelopen maandag weer voet op Boliviaanse bodem. Zijn linkse partij MAS (Movimiento al Socialismo) won vorige maand de presidentsverkiezingen en dus kon Morales terugkeren. En hoe. Drie dagen lang trok hij in een karavaan het land door met als eindbestemming ‘zijn’ provincie.

Een teler vult zakken met cocabladeren in Chimoré. „We zijn geen drugsland. Het cocablad gebruiken we als traditie.” Foto Marcelo Perez del Carpio

Langs officieuze wegen

De vraag is wat Morales precies gaat doen nu hij is teruggekeerd. Vanuit zijn ballingsoord liet hij via sociale media regelmatig van zich horen. Zijn macht binnen de MAS is groot, hij is nog altijd leider van die partij, en het was Morales die de nieuwe president Luis Arce – oud-minister van Financiën in zijn regering – vorig jaar nog aanwees als presidentskandidaat. Velen betwijfelen of Morales zich zal terugtrekken in de provincie waar hij ooit begon.

„Morales houdt van macht en zal die opnieuw naar zich toe proberen te trekken”. zegt politiek analist Raúl Peñaranda, directeur van Brújula Digital, een digitaal mediaplatform. „Waarschijnlijk niet via een officiële functie binnen de regering, maar langs officieuze wegen, waardoor hij juist nog machtiger kan worden. Want als de regering zelf ergens misstappen zet, is hij daar formeel niet voor verantwoordelijk.”

Peñaranda verwacht de komende weken al spanningen tussen president Acre en Morales, en dat die laatste als een schaduw om de gekozen president heen zal gaan hangen. „Evo Morales kent geen andere positie dan jefe, leider. Hij heeft natuurlijk charisma en zijn aanhangers luisteren eerder naar hem dan naar president Arce”, denkt de analist.

Ver van Chimoré, in het hooggelegen La Paz, wordt Morales’ terugkeer op de televisie gevolgd en daar klinken kritische geluiden. „Jongeren in de partij wilde hij nooit een kans geven en dat zal hij ook nu niet doen. Bij de volgende verkiezingen zal hij zeker weer proberen mee te doen”, denkt rechtenstudent en voormalig MAS-stemmer Sergio Alej.

Aanhangers van Morales in Chimoré. Foto Marcelo Perez del Carpio

Wieg van de revolutie

Voor de bewoners van Chimoré staat vast dat hun leider zich in zijn oude thuishaven zal vestigen. „Hij is terug op zijn nest, de plek van de Cuna de la Revolución, de wieg van zijn sociale revolutie. We zullen voor hem zorgen, hier is zijn huis en kantoor”, zegt Nelson Rocha van de Federatie van Cocatelers van Chimoré. Rocha was de afgelopen dagen druk in de weer om alles in het stadje van vierduizend inwoners te regelen voor Morales’ aankomst. Een dag voor zijn komst maakt hij nog een ronde. Bewoners vegen zand, stof en stenen weg voor hun huisjes. De straten glimmen onder de stralende zon met af en toe een flinke regenbui.

„We hebben Evo hier nodig”, zegt de energieke Rocha, een man van klein postuur. „Hij neemt het op voor de armen, hij gaat ons weer kracht geven. Een nieuwe generatie leiders zal door hem worden opgeleid”, zegt hij stellig. Morales is hier nog altijd voorzitter van zes federaties van cocaboeren en leider van verschillende maatschappelijke organisaties.

Rocha laat het kantoor zien waar hij denkt dat Morales zijn werkzaamheden zal voortzetten, achter het radiostation Radio Kawsachun Coca (voor cocatelers). „Daarboven kan hij slapen. Zie je dat het raam de vorm heeft van een cocablad?” Hij wijst op een ovaalvormig raam met houten rand.

Oud-president van Bolivia Evo Morales spreekt zijn aanhangers toe in Chimoré. Foto Marcelo Perez del Carpio

Vrijwel alles in de regio draait om de cocateelt. Er is een speciale markt in Chimoré waar de bladeren worden opgekocht en gewogen. De bladeren komen van de tropische bossen rondom Chimoré waar legale cocateelt wettelijk is toegestaan, tot een bepaalde hoeveelheid. „Onze cocabladeren zijn puur, niet om te snuiven maar om op te kauwen”, grapt Ramiro Garcia, de directeur van het radiostation. Hij haalt wat bladeren uit een zak, trekt een blad behendig van een steeltje en begint te kauwen. „Je stopt het achter je kiezen. Het lichte gevoel geeft energie, maar we gebruiken het ook voor medicijnen, zetten er thee van tegen hoofdpijn en tegen koorts. Onze voorouders, de Inca’s gebruikten het al.”

Morales heeft veel gedaan om de cocateelt te legaliseren en uit de criminaliteit te halen, zeggen de mensen op de markt. Een groepje mannen leegt de zware zakken vol cocabladeren op een grote berg. Vrouwen maken kettingen van de bladeren: Onder meer als souvenirs voor de gasten die aanwezig zullen zijn bij de verwelkomingsceremonie voor Morales.

„We zijn geen drugsland, coca gebruiken we als traditie, het is een heilig blad. Ik ben dankzij dit blad van mijn suikerziekte af gekomen”, zegt een koper. Rocha loopt aan de rand van Chimoré een modderig zandpad op en laat tussen de tropische bossen trots zijn cocaplanten zien. „Zo is Morales ook begonnen, als boer van coca. Hij verbouwde ook bananen en andere gewassen. Het is een eer om hem thuis te hebben”.