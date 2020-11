Voor altijd de WK-scheids die Schumachers aanslag over het hoofd zag

Hij floot EK’s, WK’s en Europa-Cupfinales. Hij werd uitgeroepen tot Nederlands beste scheidsrechter van de (vorige) eeuw. En toch blijft de naam van de dinsdag op 84-jarige leeftijd in zijn woonplaats Leidschendam overleden Charles Corver voor altijd verbonden aan dat ene, fatale moment van onachtzaamheid.

Hij was in de zomer van 1982 een van de internationale toparbiters op het WK voetbal in Spanje. Bij afwezigheid van Oranje, dat zich niet wist te plaatsen voor de eindronde, maakte hij als neutrale arbiter aanspraak op de finale. Hij moest uiteindelijk genoegen met de halve finale. Ook een topaffiche: Frankrijk tegen West-Duitsland

Het werd de wedstrijd van Toni Schumachers wildemansactie. De Duitse doelman vloog bij het uitkomen onbesuisd op het hoofd van Patrick Battiston, zonder intentie de bal te raken. De Fransman werd bewusteloos per brancard van het veld gedragen, met een paar gebroken tanden, een gekneusde wervel, een zware hersenschudding en een haarscheurtje in de halswervel. Later raakte Battiston in coma – hij kon een half jaar niet voetballen.

‘Niet opzettelijk’

Corver was de aanslag ontgaan, tot woede en ongeloof van miljoenen, misschien wel miljarden televisiekijkers. Toegegeven: de vele herhalingen gaven een duidelijk beeld, Corver moest in een split second beslissen. „Ik heb het niet gezien, dan kan je ook geen beslissingen nemen”, blikte hij in 2016 in NRC terug op het incident van 34 jaar ervoor.

Corver lette op het bewuste moment op het zachte schot dat Battiston net voor de klap nog met zijn linkervoet had kunnen geven. „Ik volgde, net als iedereen in het stadion, de bal die net langs de goal hobbelde. Toen zag ik ineens een Fransman liggen. Ik ben onmiddellijk naar mijn grensrechter gerend, de Schot Valentine, en vroeg hem wat hij had gezien.” Het antwoord: not intentional, niet opzettelijk. In een andere terugblik zei Corver: „In mijn ooghoeken heb ik de botsing [wel] gezien, maar niet dat die zo onbesuisd was als die later in de herhalingen naar voren is gekomen.”

‘Twaalfde Duitser’

Hij had zich geërgerd aan het gedrag van Schumacher, die deed alsof er niets gebeurd was en tegen een doelpaal leunde, terwijl Battiston het uitschreeuwde van de pijn. Wat hij zou hij hebben gedaan als hij de mogelijkheid wél had kunnen terugzien, zoals nu met de VAR? „Dan had ik Schumacher waarschijnlijk een rode kaart gegeven”, zei Corver in 2016, vóór de invoering van de videoscheidsrechter.

De Nederlandse scheidsrechter kreeg na afloop veel kritiek, met name vanuit Frankrijk, dat mede vanwege Corver de finale misliep. De Franse aanvoerder Michel Platini zei tegen twaalf Duitsers te hebben gespeeld. Corver later: „Hij wist niet dat mijn vader een Fransman is die in Parijs is geboren. Ik was zeer beledigd.”

Zelf had hij er maar een paar dagen slechte van geslapen. Hij leek zich nooit helemaal bewust van wat door velen als een blamage werd gezien. „Nee, het incident heeft mijn carrière juist vergroot”, zei hij in 2016.

In hetzelfde interview toonde de immer keurig gekapte Corver zich nog steeds de zelfverzekerdheid zelve. Hij kreeg zelfs een 9,5 voor zijn optreden in de halve finale, pochte hij. „Hoger werd nooit gegeven. Volgens het wedstrijdrapport heb ik het duel goed aangevoeld, geen overdreven gele kaarten gegeven en gezag afgedwongen.”

De FIFA- en UEFA-bestuurders stonden inderdaad nog steeds vierkant achter ‘de twaalfde Duitser’. In zijn afscheidsjaar 1983 kreeg hij de UEFA Cup-finale toebedeeld. „Ze wilden even laten zien: al dat geklets dat ik nu toevallig die botsing tussen die twee niet had gezien, daar hoefde ik niet voor afgestraft te worden.”

Charles Corver zou als official en waarnemer nog decennia actief blijven voor de FIFA, UEFA en KNVB. Hij was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en kende ook buiten het voetbal een lange, succesvolle carrière. Hij was leidinggevende bij Heineken en fractievoorzitter voor de VVD in de gemeente Leidschendam-Voorburg.