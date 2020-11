‘Verkiezingsfunctionarissen in heel Amerika vinden geen fraude’

Bij de Amerikaanse verkiezingen hebben in geen enkele staat onregelmatigheden plaatsgevonden die de verkiezingsuitslag hebben beïnvloed. Dat concludeert The New York Times na gebeld te hebben met de verantwoordelijke ambtenaren in vrijwel alle staten. De getuigenissen druisen in tegen de beweringen die president Donald Trump meermaals publiekelijk heeft gedaan over stembusfraude, maar waarvoor tot dusver enig vorm van bewijs ontbreekt.

De krant heeft hooggeplaatste bestuurders van zowel de Democratische als de Republikeinse partij gesproken die verantwoordelijk zijn voor het tellen van de stemmen, of op andere manieren geverifieerd dat de verkiezingen volgens het bestuur ordentelijk zijn verlopen. De conclusie luidt dat het verkiezingsproces een „opmerkelijk succes” is geworden, ondanks de recordopkomst en de complicaties van het coronavirus. Stuk voor stuk spreken de verkiezingsfunctionarissen enige vorm van stembusfraude tegen, schrijft de krant. Alleen van Texas is geen reactie gekomen, maar die staat pakte uit in het voordeel van Trump en heeft dus niet bijgedragen aan zijn verlies.

Het campagneteam van Trump spant nog deze week „vier of vijf” rechtszaken aan om gesjoemel met stemmen aan te tonen, kondigde Trumps advocaat Rudy Giuliani zondag aan bij Fox News. The New York Times hecht zoveel waarde aan het ontkrachten van stembusfraude dat het de getuigenissen van zes staatsambtenaren prominent heeft afgedrukt op de voorpagina van de editie van woensdag. „Verkiezingsfunctionarissen door het hele land vinden geen fraude”, kopt de krant paginabreed.

