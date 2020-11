Van der Tak nieuwe voorzitter LTO

Sjaak van der Tak wordt de nieuwe voorzitter van boerenorganisatie LTO Nederland. Dat meldt de branchevereniging dinsdag. Hij volgt Marc Calon op, die afgelopen voorjaar opstapte wegens „gebrek aan draagvlak”. Van der Tak was eerder wethouder in Rotterdam, burgemeester van de gemeente Westland en is nu voorzitter van Glastuinbouw Nederland, gelieerd aan LTO. Hij begint op 1 januari.

Het bestuur van LTO Nederland schrijft dat CDA’er Van der Tak genoeg bestuurlijke ervaring en netwerk heeft om deze functie te vervullen. Minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) noemt Van der Tak in een reactie op Twitter een voorzitter „met volop kennis van de sector en veel politieke ervaring”.

Onder boeren heerste de afgelopen tijd onvrede over de LTO. Zo zou de lobbyclub te veel geneigd zijn tot het sluiten van compromissen. Voorzitter Calon wekte in april wrevel toen hij zei dat hij met Schouten wilde blijven praten over het terugdringen van de stikstofuitstoot. Kort daarvoor was het Landbouw Collectief, de verenigde landbouwclubs inclusief LTO, juist opgestapt uit het overleg met Schouten.

In mei werd Calon niet voorgedragen voor een tweede termijn. Daarop besloot hij direct te vertrekken. Kort daarvoor had LTO de controversiële beslissing genomen om uit het Landbouw Collectief te stappen. Een deel van de hooggeplaatste LTO-leden was liever in gesprek gebleven met de andere boerenactiegroepen waaronder Farmers Defence Force (FDF).

Eind vorig jaar bleek uit een enquête van dagblad Trouw dat LTO-leden de voorman van het radicalere Farmers Defence Force meer waardeerden dan hun eigen voorzitter. Calon kreeg gemiddeld een 5,4. Het optreden van FDF-man Mark van den Oever werd gewaardeerd met een 7-.

Van der Tak krijgt nu de taak om ook een aansprekend boegbeeld te zijn voor deze boeren en tuinders, die zich meer herkennen in de fellere toon die Farmers Defence Force aanslaat richting politici.

Tegelijk is het de bedoeling dat Van der Tak effectief gaat lobbyen in politiek Den Haag. En daarvoor moet hij juist goede relaties onderhouden met ministers, Kamerleden en ambtenaren.

De vraag is hoe Van der Tak die twee opdrachten gaat verenigen. In een eerste verklaring laat hij alvast doorschemeren dat hij beide taken serieus neemt. Hij wil „de verbinding zoeken”, zegt hij, „als boeren en tuinders onderling, maar óók met onze ketens, maatschappij en politiek”.