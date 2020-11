Staatssecretaris eist betere beveiliging van mobiele netwerken

Aanbieders van mobiele netwerken moeten uiterlijk in oktober 2022 extra maatregelen hebben getroffen om hun systemen te beveiligen tegen spionage en misbruik. Dat staat in een regeling van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) die woensdag in consultatie gaat. Het gaat om providers die toegang hebben tot 5G-frequenties. Dat zijn op dit moment KPN, T-Mobile en Vodafone.

De nieuwe eisen richten zich onder meer op de software, apparatuur, leveranciers en medewerkers van de aanbieders. Zo moet de achtergrond worden gecheckt van het personeel dat toegang heeft tot de systemen. Deze medewerkers mogen vervolgens enkel data inzien die noodzakelijk zijn voor hun werk. Daarnaast moeten de aanbieders strengere beveiligingseisen opnemen in contracten met hun leveranciers. Ook moeten de providers hun netwerk regelmatig controleren op kwetsbaarheden en mogelijke dreigingen.

Er bestaan al langer zorgen over de veiligheid van mobiele netwerken, vooral vanwege samenwerkingen met de Chinese leverancier Huawei. De nieuwe eisen zijn gebaseerd op een advies dat een speciale taskforce in 2019 uitbracht aan het kabinet. Daarin stond dat aan Chinese apparatuur geen extra beperkingen hoeven te worden opgelegd, maar dat aanbieders wel aanvullende maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat „infiltratie van dienstverleners spionage faciliteert”.