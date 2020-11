Rekenkamer EU: alternatieve financiering mkb komt amper van de grond

Ondanks ambitieuze plannen van de Europese Commissie voor een alternatief, zijn banken nog altijd de voornaamste financier van het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de Europese Unie. Van het opzetten van een uniforme kapitaalmarkt, een ambitie van vorige Commissie onder leiding van Jean-Claude Juncker, is weinig terechtgekomen.

Die conclusie trekt de Europese Rekenkamer in een dinsdag gepubliceerd onderzoek, dat voor de uitbraak van Covid-19 is uitgevoerd.

Het idee van het in 2015 gelanceerde plan voor een Europese kapitaalmarkt was door uniformering van regels voor de handel in aandelen en obligaties deze markt aantrekkelijker te maken voor kleinere bedrijven. Het grote voorbeeld zijn de Verenigde Staten, waar het voor kleinere bedrijven veel normaler is financiering op de financiële markten te halen. In Europa is de bank vaak het enige loket waar aangeklopt wordt voor financiering. Toen tijdens de kredietcrisis banken zelf in enorme financiële stress raakten, droogde de mkb-financiering voor lange tijd op.

Falende bankfinanciering

„Een Europese kapitaalmarkt zou niet alleen tot een stabieler en crisisbestendiger financieel stelsel van de EU leiden”, aldus het Litouwse Rekenkamerlid Rimantas Sadzius. „Het zou ook leiden tot een stelsel dat beter is toegerust om groei te stimuleren, met name wanneer traditionele bankfinanciering niet gemakkelijk beschikbaar is of faalt.”

Volgens de Europese Rekenkamer is de afgelopen vijf jaar slechts „enige vooruitgang” geboekt met een uniformer Europese kapitaalmarkt. „De verwachtingen die waren gewekt waren te hoog en konden realistisch gezien niet worden bereikt met de ingevoerde maatregelen”, aldus deze controlerende instantie van de Europese Unie. Volgens de Rekenkamer had de commissie bijvoorbeeld veel meer werk moeten maken van het vergroten van de kennis bij middelgrote en kleine bedrijven. Die hebben vaak weinig idee van wat er naast bankfinanciering mogelijk is.

De EU-lidstaten hielpen ook niet mee. Alleen zij, stelt de Rekenkamer, kunnen immers een groot deel van de benodigde aanpassingen doen, zoals faillissements- en belastingregels gelijktrekken. Vooral in de zuidelijke en oostelijke lidstaten van de EU, waar de nationale kapitaalmarkten onderontwikkeld zijn, had de Europese Commissie hier harder aan moeten trekken, vinden de EU-controleurs.