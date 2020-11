Pro-democratische parlementariërs Hongkong stappen massaal op

Alle pro-democratische leden van de Wetgevende Raad, het plaatselijke parlement van Hongkong, stappen op. Dat hebben ze woensdag aangekondigd, meldt persbureau AP. Het massale vertek van de parlementariërs is het gevolg van een nieuwe verordening, die het Hongkongse bestuur het recht geeft leden van de Raad weg te sturen als zij onvoldoende aan de kant van China staan. China is al maanden bezig zijn invloed in Hongkong uit te breiden.

De verordening in kwestie werd eerder op de dag aangenomen door het Chinese parlement. Parlementariërs worden erdoor verplicht de Chinese soevereiniteit over Hongkong te erkennen en mogen zich niet meer uitspreken als voorstander van de Hongkongse onafhankelijkheid. Doen ze dat toch, dan kunnen de plaatselijke autoriteiten zonder tussenkomst van een rechter besluiten hen uit de Wetgevende Raad te zetten. Volgens Carrie Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong, moet er in de Raad enkel plek zijn voor patriotten.

Lees meer over de gearresteerde mediatycoon en activist Jimmy Lai: Onverschrokken voorvechter van democratie in Hongkong

Woensdag leidde de verordening direct tot het afzetten van vier pro-democratische parlementariërs. De resterende vijftien pro-democraten besloten vervolgens uit solidariteit eveneens hun taken neer te leggen. Parlementslid Claudia Mo, die ook opstapt, zegt volgens AP dat China met de verordening de pro-democratische beweging in Hongkong definitief de nek wil omdraaien. „Vanaf nu kunnen ze iedereen die politiek incorrect of niet patriottistisch genoeg is, gewoon wegsturen.” De parlementariërs zullen donderdag officieel hun ontslag indienen.

Sinds het Verenigd Koninkrijk Hongkong in 1997 aan China overdroeg, is de stad een speciale bestuurlijke regio binnen het land. Vanwege die status genoot Hongkong lange tijd een grote mate van autonomie. De afgelopen tijd probeert China een einde te maken aan deze zelfstandigheid, door het invoeren van antidemocratische wetten en het dwarsbomen van oppositie. Het beleid van Beijing leidde tot grootschalige straatprotesten in Hongkong.