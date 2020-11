Ik ben een eind in de zeventig, maar wil mij graag jonger voordoen. Op de sportclub sta ik te praten met een aantal bevriende zestigers. Ik reken erop dat ze mijn gehoorapparaat, dat handig verborgen is achter de poten van mijn bril, niet zien.

Dan komt mijn 80-jarige vriend Evert er bij. „Heb jij ook dat je gehoorapparaat op de grond valt als je je mondkapje afdoet?”, vraagt hij op luide toon. Schoorvoetend moet ik dat erkennen. „Ik heb een tip voor je”, zegt hij. Trots toont hij zijn mondkapje dat achter zijn hoofd met een grote paperclip is vastgemaakt.

