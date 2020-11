Oranje verzuimt Spanje pijn te doen in de Arena

Misschien was het gewoon pech. Maar het nieuws dat Nathan Aké woensdag snel naar de kant moest, was voor zijn trainer bij Manchester City ongetwijfeld de bevestiging van zijn gelijk. Pep Guardiola had het nog zo benadrukt. Met zulke volle programma’s ligt overbelasting ligt op de loer. En jawel, daar ging zijn mandekker. Hamstringproblemen. Opgelopen zonder Spanjaard in de buurt. Nog geen vijf minuten op de klok.

Vervelend voor Guardiola, maar toch ook voor Frank de Boer. De man die het Nederlands elftal naar zijn hand moet zetten in een tijd dat de ploeg wordt geplaagd door blessures en corona. Bouw dan maar eens een topteam op. Een soort metselen met wisselende stenen.

Echt vlotten wil het dan ook nog niet. Na drie duels zonder zege won De Boer ook niet van Spanje. In de Johan Cruijff Arena werd het 1-1. Een primeur. Nooit eerder hoefde een bondscoach van het Nederlands elftal zo lang op een zege wachten, al mag daarbij worden aangetekend dat geen van zijn voorgangers hoefde aan te treden te midden van een pandemie. Niet bepaald de omstandigheden voor een kickstart.

Het spel is nog weifelend, bij vlagen zelfs wat saai, maar het was in elk geval bemoedigend dat Oranje scoorde. Iets wat onder De Boer pas één keer was gelukt, in de beste wedstrijd onder zijn leiding, uit bij Italië, terwijl Nederland er tegen Mexico (0-1) en Bosnië (0-0) niet doorheen kwam.

Aanvallend valt er nog een wereld te winnen. Grote kansen waren schaars en als ze al voor het doel kwamen, misten spitsen als Memphis Depay scherpte en precisie. Spanje? Dat speelde aanvallend, maar niet als een ploeg van wereldklasse. Niet onlogisch. Vedettes als Sergio Ramos en Sergio Busquets begonnen op de bank, net als enkele andere spelers die Luis Enrique doorgaans laat beginnen.

Hoewel de noodzaak werd betwist, kleefden er wel degelijk belangen aan de oefeninterland, zij het geringe, die het qua aandacht moesten afleggen tegen alle verbazing over het feit dat er in deze tijd grote groepen mensen van Covid-haard naar Covidhaard vliegen voor vriendschappelijke onderonsjes in spookachtig lege stadions.

FIFA-ranglijst

Die belangen? Grofweg een miljoen euro aan inkomsten voor de KNVB en het voorkomen van een boete bij afgelasting, plus de strijd in de FIFA-ranglijst, waarvoor deze interland meetelde. Nederland behoort tot de tien hoogst genoteerde landen uit Europa, wat zou betekenen dat het op 7 december als een van de tien groepshoofden wordt ingedeeld bij de loting voor het kwalificatietoernooi voor het WK 2022 in Qatar. In dat geval ontloopt Oranje opponenten als Duitsland, Engeland, Italië en Spanje in de jacht op een WK-ticket.

Maar: Zwitserland zit Nederland op de hielen. Dus kon De Boer moeilijk zijn schouders ophalen toen Spanje in de achttiende minuut de leiding nam, via Sergio Canales, omdat het maar een oefenpotje is. Elke tegengoal kan zich wreken.

Doelman Marco Bizot en Joël Veltman na de 0-1 door Spanje in de Arena. Foto Koen van Weel/ANP

Oranje oogde kwetsbaar na de 0-1, maar mede aan de hand van invaller Denzel Dumfries vocht de ploeg zich terug in de wedstrijd, wat na rust resulteerde in de gelijkmaker van Donny van de Beek. Erna waren er dotten van kansen voor Depay en Luuk de Jong, maar beide spitsen ontbeerden de koelbloedigheid waarmee ze De Boer een grote dienst hadden kunnen bewijzen.