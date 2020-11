Opnieuw fraudeschandaal bij Nieuw-Zeelandse vogelverkiezing

Terwijl president Donald Trump volhoudt dat hij de verkiezingen in de Verenigde Staten heeft verloren door grootschalige stemfraude, heerst ook aan de andere kant van de Stille Oceaan controverse rond een stembusgang. De Vogel van het Jaar-verkiezing in Nieuw-Zeeland is getroffen door malversaties, en niet voor het eerst. Maandag bracht een hacker 1.500 nepstemmen uit op de kleine grijze kiwi, maakte de organisatie bekend.

Het bedrog kwam aan het licht doordat de hacker iets te opzichtig te werk ging. Midden in de nacht werden er plotseling honderden stemmen uitgebracht op de loopvogel, de kleinste van de vijf kiwisoorten. Even ging de kiwi aan de leiding in de tussenstand, totdat de frauduleuze stemmen werden verwijderd. „We staan niemand toe te rommelen met het vrije en eerlijke verloop van de verkiezingen”, schrijft de organisatie. „Hoe schattig deze of gene ook is.”

De Bird of the Year-verkiezing, een initiatief van natuurbeschermingsorganisatie Forest & Bird om aandacht te vragen voor bedreigde inheemse vogels, is erg populair en daarom al jaren doelwit van manipulatie. Onbekenden stemden bij vorige edities via slinkse computertrucs honderden keren op vogels als de kuifaalscholver, de kokako en de witwangreiger. Vorig jaar bereikte de ophef een hoogtepunt toen het even leek alsof Rusland zich had bemoeid met de verkiezing. De bijna tweehonderd stemmen uit het land bleken echter gewoon afkomstig van eerlijke vogelliefhebbers.

Intussen nemen de campagnes die gevoerd worden voor de verschillende vogelsoorten steeds extremere vormen aan. De hihi, een polyamoureus zangvogeltje met opvallend grote testikels, heeft dit jaar bijvoorbeeld de steun gekregen van een Nieuw-Zeelandse online sekswinkel. Op campagnemateriaal is het geelzwartje diertje te zien met tepelklemmen, handboeien en zweepjes. „De hihi kan ons allemaal een hoop leren over seksuele vrijheid”, aldus de webshop. In eerdere jaren bezondigden sommige campagnes zich al aan scheldpartijen tegen andere vogels.

Geeloogpinguïn

De campagne van de kleine grijze kiwi heeft zijn afkeur uitgesproken over de ontdekte stemmenhack. „Stemfraude past niet bij de kiwi”, aldus campagnemanager Emma Rawson. „Als de nationale vogel van Nieuw-Zeeland staat de kleine grijze kiwi juist voor nationale waarden als democratie, eerlijkheid en gelijkheid. We staan niet achter de illegale stemmen die zijn uitgebracht op ons aandoenlijke kleine vogeltje.”

Vogelfans kunnen nog tot 15 november hun stem uitbrengen op hun favoriete soort. Volgens The Guardian zijn er tot nu toe 40.000 stemmen binnengekomen, haast evenveel als vorig jaar. Toen was de vogelverkiezing bijna twee keer zo populair als de burgemeestersverkiezing in de hoofdstad Wellington. Voorlopig lijken de antipodenalbatros en de kakapo te strijden om de overwinning, meldt The New York Times. De winnaar treedt in de voetsporen van de geeloogpinguïn, de populairste vogel van 2019, en eerdere winnaars als de kakariki, de toei en de maorimangrovezanger.