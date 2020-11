Ook als de VS ‘terug’ is kan Duitsland niet op zijn handen blijven zitten

Als er één land is dat opgelucht ademhaalt vanwege de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen dan is het Duitsland. Waar Donald Trump de belichaming is van het tegendeel van Duits buitenlands beleid, past Joe Biden daar precies bij.

Hanco Jürgens is wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut aan de Universiteit van Amsterdam.

En juist nu de Verenigde Staten een draai maken, moet ook in Duitsland de knop om. Het is de hoogste tijd dat Duitsland komt tot een nieuw, robuust, zelfbewust en meer uitgesproken buitenlands beleid. Duitsland moet niet alleen meer investeren in defensie, maar ook meer sturing geven in voortslepende EU-dossiers en waar mogelijk president-elect Joe Biden bijstaan in zijn streven om het aanzien van democratie en diplomatie te herstellen.

Duitsland heeft er alle belang bij dat zijn presidentschap slaagt. Er staat immers veel meer op het spel dan de internationale betrekkingen alleen.

Toen Donald Trump in 2016 werd gekozen tot president van de VS riep The New York Times Angela Merkel uit tot de laatste machtige verdediger van het vrije Westen. Terecht nam Merkel afstand hiervan: niemand, en al helemaal geen Duitse bondskanselier, kan in haar eentje zaken ten goede keren, zei ze toen ze zich voor de vierde en laatste keer kandidaat stelde als kanselier.

Vier jaar Trump in goede banen

Sindsdien heeft Merkel keihard gewerkt om waar mogelijk de angel uit de uiterst gevoelige Duits-Amerikaanse relatie te trekken. Duitsland heeft er alles aan gedaan om een handelsoorlog te voorkomen en om een Amerikaanse terugtrekking uit de NAVO tegen te gaan. Daartoe hebben de Duitsers intensief contact onderhouden met het Umfeld van Trump, hebben ze steeds behoedzaam opgetrokken met bondgenoten om het contact met Trump zelf in goede banen te leiden, en hebben ze terughoudend gereageerd toen het alsnog misging. Nadat Trump sancties instelde tegen de bouwers van Nordstream 2, de gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland, liet Merkel dat gelaten over zich heenkomen. Diplomatiek duiken heet dat. Dat deed ze ook toen Trump aankondigde meer dan tienduizend militairen uit de Bondsrepubliek terug te trekken. Het redden van de trans-Atlantische relatie beschouw ik als haar belangrijkste bijdrage als kanselier in haar laatste termijn. Er is weinig tot niets onherstelbaar misgegaan. En het had heel anders kunnen lopen.

Juist de huidige Duits-Amerikaanse verhouding biedt perspectief voor herstel van vertrouwen. Maar dan moet Duitsland niet gemakshalve ervan uitgaan dat het allemaal wel goedkomt. Duitse politici, van links tot rechts, delen de mening dat Europa meer verantwoordelijkheid moet nemen om de problemen in de eigen regio op te lossen.

Minister Heiko Maas (Buitenlandse Zaken, SPD) pleitte ervoor om zich meer te bekommeren over conflicten in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Oost-Europa. Hij noemde het zelfs een aanbod aan de VS. Maar het blijft de vraag hoe zijn partij deze verantwoordelijkheid denkt te kunnen nemen. Angela Merkel zei begin deze week het terecht te vinden dat de Verenigde Staten van Duitsland en van Europa meer inzet verwachten om onze eigen veiligheid te waarborgen en onze waarden te verdedigen. Maar veel concreter werd ze niet. In plaats van zich expliciet uit te spreken over welke verantwoordelijkheden Europa zou kunnen overnemen zei ze: „En wij Europeanen zijn deze weg al lang ingeslagen.” Ik vraag het me af.

Defensieuitgaven naar 2 procent?

Is Duitsland daadwerkelijk bereid om het defensiebudget op te schroeven tot twee procent van het bbp, zoals afgesproken tijdens een NAVO-top in 2014, nog onder president Obama? En is het land ook bereid om het leger in te zetten, als er zich nieuwe conflicten voordoen aan de grenzen van de EU? Een verhoging van het eigen defensiebudget zal niet alleen de relatie met de VS verbeteren, maar ook het vertrouwen van landen als Polen, Estland, Letland en Litouwen vergroten, daar zij zich voor hun veiligheid aangewezen voelen op de VS, niet op Duitsland.

Dat het Duitse dilemma in het buitenlandse beleid veel groter is dan de trans-Atlantische relaties alleen blijkt uit het gebrek aan sturing in de EU, waar veel dossiers onopgelost in de la blijven liggen. Waar Duitsland tijdens de kredietcrisis nog in staat was om samen met noordelijke EU-lidstaten beleidslijnen uit te zetten, heeft het in de afgelopen jaren te veel de rol van mediator op zich genomen zonder zichtbaar resultaat.

Er is opvallend weinig terecht gekomen van afspraken over de bankenunie, de herverdeling van vluchtelingen, het verdedigen van de rechtsstaat in Polen en Hongarije, een eenstemmig Europees veiligheids- en defensiebeleid en de reeds lang geleden aangekondigde conferentie over de toekomst van de EU, die nog niet eens in de steigers staat. Resultaten blijven uit.

Ook in de relatie met middelgrote landen buiten de EU gaat Duitsland niet vrijuit. In Internationale Politik schreef Jörg Lau dat Duitsland omgeven wordt door frenemies, landen waarvan men niet weet of het nu vrienden of vijanden zijn. Duitsland is afhankelijk van Russisch gas, Chinese handel en van Turkse opvang van migranten in de regio. Kom daar maar eens uit.

Merkel, die nog tot na de zomer van volgend jaar kanselier is, moet de haar gegeven tijd gebruiken om de eigen bevolking mee te nemen in een koerswijziging van het buitenlands beleid. Joe Biden pleitte begin dit jaar nog in een artikel in Foreign Affairs voor een leidende rol van de VS in de wereld. De Europese bondgenoten, Duitsland voorop, kunnen het zich niet permitteren om passief af te wachten wat Biden daarmee bedoelt.