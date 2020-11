On-demand platform moet zich houden aan reclameregels

De reclameregels voor commerciële mediadiensten op aanvraag (on-demand) worden vanaf deze maand gelijkgetrokken met die van traditionele televisie. Dat betekent dat producenten zoals Netflix en Videoland producten voortaan slechts neutraal in beeld mogen brengen en kijkers niet langer mogen aansporen tot het kopen van producten. Of de regels ook voor YouTubers gaan gelden is nog de vraag.

De wetswijziging moet het voor kijkers van een video-on-demanddienst duidelijk maken als in de video producten of diensten worden gepromoot. In de praktijk betekent dit dat makers wel producten van hun sponsors in beeld mogen brengen, maar vervolgens geen „specifieke aanprijzingen” mogen doen. Deze zogenoemde productplaatsing in video’s voor kinderen jonger dan twaalf jaar wordt zelfs helemaal verboden, wat ook geldt voor nieuwsvideo’s, video’s over consumentenzaken en van kerkelijke of geestelijke aard. Verder moet bij iedere reclameboodschap verplicht een tekst in beeld komen waarin duidelijk vermeld staat dat het om een reclame gaat. Voor sponsoring of productplaatsing is dat aan het begin of einde van de video.

‘Scheidslijn is vervaagd’

De aangescherpte Mediawet is sinds begin deze maand van kracht. Dat is volgens de toezichthouder nodig omdat de traditionele scheidslijn tussen lineaire media (publieke omroepen en commerciële zenders) en media op aanvraag „steeds meer is vervaagd”, terwijl er ook meer gekeken wordt via videoplatforms zoals YouTube. De wetswijziging zorgt er volgens toezichthouder Commissariaat voor de Media (CvdM) voor dat de regulering van al deze diensten grotendeels gelijkgetrokken wordt.

Daarmee is nog niet gezegd dat YouTube ook wordt beschouwd als een commerciële mediadienst op aanvraag. CvdM kan woensdag niet bevestigen dat de reclameregels ook gaan gelden voor populaire YouTubers, die hun geld verdienen door actief reclame te maken voor vaak honderdduizenden jonge kijkers. „Het is nog onduidelijk of en en welke YouTubers onder de nieuwe regels vallen. Dat moet nog op Europees niveau worden afgestemd via de Europese Commissie. Mogelijk dat dit in december duidelijk wordt”, laat het CvdM weten. Mochten de reclameregels ook voor populaire vloggers op YouTube veranderen, gaat de toezichthouder „eerst met hen in gesprek”. Uit onderzoek bleek vorig jaar dat vooral jongere en lager opgeleide kinderen reclame op YouTube niet herkennen en denken dat ze niet beïnvloed worden.

Kijkwijzer

Voor Netflix en Videoland geldt dat zij door de wetswijziging voortaan jaarlijks 220 euro toezichtkosten betalen aan de CvdM en zich eveneens moeten houden aan de regels van Kijkwijzer, met onder meer het tonen van pictogrammen. Een andere nieuwe regel is dat deze mediadiensten verplicht Europese producties moeten bevorderen met een video-aanbod dat voor minstens 30 procent uit Europa komt. Die laatste regel geldt niet voor mediadiensten met een lage omzet of een klein publiek, en er kan een ontheffing voor aangevraagd worden.

Ook voor televisiezenders zijn de regels aangepast. Voortaan wordt niet meer gekeken hoeveel reclame zij maken per uur, maar per uitzending. Daarvoor blijft gelden dat maximaal 20 procent van de tijd op mag gaan aan reclame.